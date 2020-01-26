Кулеба заявив, що привітання Зеленським Путіна на Новий рік - це дипломатичний маневр

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба вважає, що привітання Президента Володимира Зеленського з Новим роком Президента Росії Володимира Путіна є дипломатичним маневром.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Радіо Свобода", передають Українські Новини.

"Акт привітання є дипломатичним маневром, не треба перебільшувати", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що Зеленським було зроблено багато кроків у бік врегулювання конфлікту між Україною і Росією.

При цьому Кулеба підкреслив, що примирення буде ще не скоро, дуже далеко.

Як повідомляли Українські Новини, 31 грудня 2019 Президенти України Володимир Зеленський і Росії Володимир Путін у телефонній розмові обговорили подальше звільнення утримуваних осіб і привітали один одного з новорічними святами.

З початку україно-російського конфлікту Путін привітав Президента України із Новорічними святами.