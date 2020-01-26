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  • У Вінницькій області зіткнулися легковики, госпіталізовані три людини
26 січня 2020, неділя, 12:15 5
Події 2020-01-26T12:24:46+02:00
Українські Новини
У Вінницькій області зіткнулися легковики, госпіталізовані три людини

У Вінницькій області зіткнулися легковики, госпіталізовані три людини

Анна Рудык
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ДТП у Вінницькій області. Фото: ДСНС
ДТП у Вінницькій області. Фото: ДСНС

Вчора ввечері, 25 січня, у Вінницькій області сталося зіткнення двох легковиків, через яке були госпіталізовані три людини з травмами різної тяжкості. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, повідомляється, що дорожньо-транспортна пригода сталася в суботу, 25 січня о 21:36 поблизу с. Ксаверівка Вінницького району.

На місці виклику бійці аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС з'ясували, що зіткнулися два легковики Scoda Octavia і Mitsubishi Galant.

"Рятувальники забезпечили розріз окремих елементів конструкцій кузова, від'єднання газобалонного обладнання і харчування", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в результаті дорожньої аварії трьох людей госпіталізували з травмами різної тяжкості.

Зіткнення легковиків у Вінниці. Фото: Держнс.Зіткнення легковиків під Вінницею. Фото: ДСНс

Як повідомляли Українські Новини, в Вінницькій області поблизу Тульчина сталася дорожньо-транспортна пригода за участю рейсового автобуса в результаті якої п'ятеро осіб були травмовані.

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