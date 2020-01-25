Весна у січні: синоптики дали прогноз погоди на неділю

26 січня в Києві хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі -1...+1 градус, удень +3...+5 градусів.Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +2...- 4 градуси, вдень +1...+7 градусів.У Карпатах без опадів, температура вночі -4...-9 градусів, вдень -1...+4 градуси.У Моршині без опадів, температура вночі 0...- 2 градуси, вдень +4...+6 градусів.У Трускавці без опадів, температура вночі 0...- 2 градуси, вдень +4...+6 градусів.У Сваляві без опадів, температура вночі 0...-2 градуси, вдень +3...+5 градусів.На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +2...-4 градуси, вдень +1...+6 градусів.У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +1...+6 градусів.На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +1...+6 градусів.На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +3...+9 градусів.У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +4...+9 градусів.У Ялті без опадів. Температура вночі 0...+2 градуси, вдень +6...+8 градусів. Погода 26 січня. Карта: Укргідрометцентр Як повідомляли Українські Новини, синоптик дала прогноз погоди на рік.