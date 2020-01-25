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25 січня 2020, субота, 21:16 4
Життя 2020-01-25T21:16:02+02:00
Українські Новини
Весна у січні: синоптики дали прогноз погоди на неділю

Весна у січні: синоптики дали прогноз погоди на неділю

Валерия Драгомирова
Укргідрометцентр, Січень, Сонячно, Сухо, Прогноз погоди, Погода
Кіт. Фото: mignews.com.ua
Кіт. Фото: mignews.com.ua

26 січня в Києві хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 градус, удень +3...+5 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...- 4 градуси, вдень +1...+7 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі -4...-9 градусів, вдень -1...+4 градуси.

У Моршині без опадів, температура вночі 0...- 2 градуси, вдень +4...+6 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі 0...- 2 градуси, вдень +4...+6 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі 0...-2 градуси, вдень +3...+5 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...-4 градуси, вдень +1...+6 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +1...+6 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +1...+6 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +3...+9 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +4...+9 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі 0...+2 градуси, вдень +6...+8 градусів.

Погода 26 січня. Карта: УкргідрометцентрПогода 26 січня. Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дала прогноз погоди на рік.

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