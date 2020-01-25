Весна у січні: синоптики дали прогноз погоди на неділю

26 січня в Києві хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 градус, удень +3...+5 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.



На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...- 4 градуси, вдень +1...+7 градусів.



У Карпатах без опадів, температура вночі -4...-9 градусів, вдень -1...+4 градуси.



У Моршині без опадів, температура вночі 0...- 2 градуси, вдень +4...+6 градусів.



У Трускавці без опадів, температура вночі 0...- 2 градуси, вдень +4...+6 градусів.



У Сваляві без опадів, температура вночі 0...-2 градуси, вдень +3...+5 градусів.



На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...-4 градуси, вдень +1...+6 градусів.



У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +1...+6 градусів.



На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +1...+6 градусів.



На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +3...+9 градусів.



У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +4...+9 градусів.



У Ялті без опадів. Температура вночі 0...+2 градуси, вдень +6...+8 градусів.

Погода 26 січня. Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дала прогноз погоди на рік.