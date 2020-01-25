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25 січня 2020, субота, 16:17 7
Зовнішня політика 2020-01-25T16:18:49+02:00
Українські Новини
Іранець, який збив літак МАУ, перебуває у в'язниці, - міністр закордонних справ Ірану

Іранець, який збив літак МАУ, перебуває у в'язниці, - міністр закордонних справ Ірану

Валерия Драгомирова
Іран, В'язниця, Крах літака, МАУ
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф заявляє, що іранець, який збив український пасажирський літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) 8 січня в Тегерані, перебуває у в'язниці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю Заріфа німецькому виданню Der Spiegel, повідомляють Українські Новини.

"Майже 32 роки тому США збили іранський пасажирський літак. На сьогоднішній день вони так і не принесли офіційних вибачень. Американський офіцер, відповідальний за його знищення, навіть отримав медаль. Тим часом іранець, який збив український літак, який зараз перебуває у в'язниці", - сказав представник уряду Ірану.

При цьому Заріф заперечує, що іранський уряд протягом 3 днів приховував інформацію про збиття літака.

За його словами, він особисто дізнався про це в другій половині дня 10 січня.

Як повідомляли Українські Новини, Іран визнав, що збив ракетою літак МАУ 8 січня.

При цьому командувач Військово-повітряними силами Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що іранські військові сили КВІР помилково збили літак авіакомпанії МАУ.

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