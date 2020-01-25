Іранець, який збив літак МАУ, перебуває у в'язниці, - міністр закордонних справ Ірану

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф заявляє, що іранець, який збив український пасажирський літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) 8 січня в Тегерані, перебуває у в'язниці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю Заріфа німецькому виданню Der Spiegel, повідомляють Українські Новини.



"Майже 32 роки тому США збили іранський пасажирський літак. На сьогоднішній день вони так і не принесли офіційних вибачень. Американський офіцер, відповідальний за його знищення, навіть отримав медаль. Тим часом іранець, який збив український літак, який зараз перебуває у в'язниці", - сказав представник уряду Ірану.



При цьому Заріф заперечує, що іранський уряд протягом 3 днів приховував інформацію про збиття літака.



За його словами, він особисто дізнався про це в другій половині дня 10 січня.



Як повідомляли Українські Новини, Іран визнав, що збив ракетою літак МАУ 8 січня.



При цьому командувач Військово-повітряними силами Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що іранські військові сили КВІР помилково збили літак авіакомпанії МАУ.