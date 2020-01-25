Зеленський підтвердив, що не має наміру балотуватися на другий термін

Президент Володимир Зеленський повідомив, що не планує балотуватися на другий термін після завершення своєї каденції на посту глави держави. Про це він заявив в інтерв'ю ізраїльському 9 каналу. Зеленський зазначив, що після завершення першого терміну, він хоче "передати країну іншій людині". Також Зеленський відповів на питання, чи вийде у нього повторити успіх персонажа серіалу "Слуга народу". "Ну, ви мені про це скажете через чотири роки. І ось ці ключики від цієї нової України – це ось останній пункт. І ось ці ключики від цієї нової України передати іншій людині, якій буде вже легше. Це амбіція", - сказав він.Як повідомляли Українські Новини, 20 травня Володимир Зеленський офіційно став Президентом. Зеленський виголосив промову, в якій зобов'язався усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України.Крім того, в суботу Зеленський відзначає День народження.Він народився 25 січня 1978 року в Кривому Розі Дніпропетровської області. За освітою Зеленський юрист, а за фахом – актор і сценарист.