Секретарю РНБО нарахували за грудень 98 тис. гривень: 50 тисяч склала премія

Заробітна плата секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Данілова за грудень склала 98,1 тис. гривень.



Про це йдеться у відповіді апарату РНБО на запит Українських Новин.



"Всього нараховано заробітної плати - 98 135 гривень. Утримано податок з доходів фізичних осіб – 17 664 гривні. Утримано військовий збір – 1 472 гривні. Всього утримано податків – 19 136 гривень. До видачі – 78 998 гривень", - сказано в ньому.



Посадовий оклад Данілова та надбавка за інтенсивність праці склали 18 тис. гривень, премія – 50,4 тис. гривень, надбавка за вислугу років – 3,8 тис. гривень, за роботу в умовах режимних обмежень і як державному експерту з питань таємниць – по 3,6 тис. гривень, індексація – 0,7 тис. гривень.



У свою чергу першому заступнику секретаря РНБО Михайлу Ковалю було нараховано 107 540 гривень зарплати за грудень, заступнику Сергію Демедюку – 103 897 гривень, а заступнику Сергію Кривоносу – 73 580 гривень.



Після виплати податків і зборів заступники Данилова отримали від 72,5 тис. до 106 тис. гривень зарплати за грудень.

Як повідомляли Українські Новини, Данілов займає посаду секретаря РНБО з 3 жовтня.