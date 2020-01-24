На території військового полігону в Херсонській області вилучили 5 кг пластиду і тротилу

Служба безпеки України вилучила по 5 кг пластиду і тротилу на території військового полігону, розташованого в Олешковском районі Херсонської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

Зазначається, що правоохоронці виявили арсенал з військовими засобами ураження та вибуховими речовинами на території військового полігону в Херсонській області.

Із замаскованого серед зелених насаджень схованки фахівці вилучили 5 кг пластиду і тротилу.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група і вибухотехніки.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу, проводяться слідчі дії.

Встановлюються джерела походження вибухівки та особи, причетні до облаштування арсеналу.

Також перевіряється інформація про можливе призначення вибухівки для влаштування провокацій в регіоні, в тому числі в районах, що межують з тимчасово аннексированным Кримом.

Вибухівка на військовому полігоні. Фото: СБУ

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України запобігла теракту на одній зі станцій метрополітену в Харкові.

Тим часом у Київській області чоловік зберігав на горищі гранати і тротил із зони АТО.