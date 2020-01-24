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  • Телеведуча Оксана Байрак вперше стала мамою в 55 років: первістка їй народила сурогатна мати
24 січня 2020, пʼятниця, 17:18 9
Шоу-бізнес 2020-01-24T19:15:03+02:00
Українські Новини
Телеведуча Оксана Байрак вперше стала мамою в 55 років: первістка їй народила сурогатна мати

Телеведуча Оксана Байрак вперше стала мамою в 55 років: первістка їй народила сурогатна мати

Елизавета Кесельман
Оксана Байрак, телеведуча, сурогатне материнство
Оксана Байрак.Фото:ru.wikipedia.org
Оксана Байрак.Фото:ru.wikipedia.org

Відома телеведуча, режисер і сценарист Оксана Байрак зважилася розповісти про своє материнство. Ведуча стала матір'ю в 55 років. Про це вона зізналася розповіли в анонсі нової програми "Про що мовчать жінки", яке вийде навесні на "СТБ", передає КП.

Зокрема, спори про материнство зірки з'явилися у вересні минулого року, коли в своєму Instagram Байрак опублікувала фото дитини, підписавши: "Коли світ починається з бізнес-класу. Люблю тебе". Однак незабаром його видалила. Тоді, передплатники і друзі телезірки відразу ж вирішили, що Байрак стала мамою в свої 55. Телеведуча була одружена двічі.

- Я буду відверта так само, як і героїні зі мною. Я не вмію говорити просто так, буду сперечатися або погоджуватися з експертами, висловлювати свою думку...В одній з наших програм ми піднімемо таку важливу тему, як сурогатне материнство. Я дуже сильна в цьому питанні, тому що моя дитина теж від сурогатної матері. Ми не просто поговоримо про це, а допоможемо героїні і кожної глядачки, яка опинилася в схожій ситуації, знайти рішення", - поділилася зірка про прийдешнє шоу.

Як повідомляли Українські Новини, раніше український фільм Оксани Байрак про Чорнобиль потрапив в "чорний список".

А у Франції дозволили незаміжнім жінкам і лесбіянок штучне запліднення.

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