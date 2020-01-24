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24 січня 2020, пʼятниця, 16:20 11
Силові структури 2020-01-24T16:22:46+02:00
Українські Новини
Біля Донецька викрили жінок-інформаторів "ДНР"

Біля Донецька викрили жінок-інформаторів "ДНР"

Елизавета Кесельман
СБУ, контррозвідка, Інформатори терористів, Донецька область
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України ліквідувала інформаторів самопроголошеної ДНР в Лиманському районі Донецької області. Про це передає прес-служба СБУ.

Відзначається, що правоохоронці встановили особи двох інформаторів терористів — жителів Лиману, які тісно співпрацювали з бойовиками. Обидві жінки пройшли детальний інструктаж в Донецьку, який відвідували нібито по особистих справах.

"Куратори налагодили їм завдання, канали зв'язку, погодили умовний "сленг" для передачі потрібних терористам даних", — йдеться в повідомленні.

За завданням кураторів диверсійно-розвідувального підрозділу "ДНР" особи збирали і засобами електронного зв'язку, передавали відомості про підрозділах ЗСУ, їх чисельність, озброєння, місця дислокації та напрямок переміщення в районі проведення ООС, насамперед залізничним сполученням. Отримані дані використовували для планування військових дій і диверсій.

Зазначається, що наприкінці минулого року в рамках розпочатого кримінального провадження слідчі і контррозвідники СБУ затримали одну з інформаторів бойовиків в Лимані. Також затримали і її союзника.

Під час обшуків правоохоронці вилучили доказові матеріали, що підтверджують агентурну діяльність затриманих на користь НЗФ терористичної організації "ДНР".

Обидва фігурантки виробництва повідомлено про підозру у вчиненні злочині за статтею про "участь в терористичній організації і сприяння її діяльності".

Контррозвідники СБУ встановили також особи бойовиків-"кураторів", з якими співпрацювали затримані.

Як повідомляли Українські Новини, раніше СБУ затримала пенсіонера, який передавав розвіддані співробітник Генконсульства Росії у Львові.

Раніше СБУ затримала підозрюваного в шпигунстві для Росії співробітника Міноборони.

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