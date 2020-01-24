Зеленський обговорив зі спікером Кнесету Ізраїлю розвиток зони вільної торгівлі з Україною

Зеленський на зустрічі з Нетаньягу в Ізраїлі. Скріншот: facebook.com/president.gov.ua

Зеленський на зустрічі з Нетаньягу в Ізраїлі. Скріншот: facebook.com/president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський обговорив зі спікером Кнесету Ізраїлю Юлієм Едельштейном ратифікацію Ізраїлем угоди про зону вільної торгівлі з Україною. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

У п'ятницю на зустрічі учасники позитивно оцінили двосторонній діалог і висловили надію на збереження його високої динаміки після парламентських виборів в Ізраїлі.

Зеленський підкреслив важливість ратифікації ізраїльською стороною угоди про вільну торгівлю між державами, яку Україна ратифікувала в серпні минулого року.

"Запровадження зони вільної торгівлі може допомогти удвічі збільшити товарообіг між країнами в короткостроковій перспективі", - запевнив Президент.

Політики також відзначили досягнення країн у розвитку двосторонніх відносин за останнє десятиліття, зокрема, щорічне зростання туризму.

Наголошується, що з 2010 року, коли був введений безвізовий режим між Україною та Ізраїлем, туристичні потоки збільшилися більш, ніж в 10 разів.

Як повідомляли "Українські Новини", у березні Україна домовилася з Ізраїлем про ЗВТ: відкривається ринок для 80% вітчизняної промислової продукції.

Раніше Верховна Рада ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем.