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24 січня 2020, пʼятниця, 14:54 147
Бізнес 2020-01-24T14:58:31+02:00
Українські Новини
Нам нічого чекати кризи, буде вона чи не буде - ніхто не знає, – Хмельницький

Нам нічого чекати кризи, буде вона чи не буде - ніхто не знає, – Хмельницький

Петро Стуженко
Василь Хмельницький, UFuture, Давос
Василь Хмельницький. Фото: прес-служба
Василь Хмельницький. Фото: прес-служба

За підсумком Всесвітнього економічного форуму-2020 в Давосі (Швейцарія) можна зробити висновок, що Україні не слід чекати чергової масштабної кризи, а займатися розвитком своєї країни, щоб бути до неї готовими. Таку думку у відповідь на запитання своїх підписників висловив засновник компанії UFuture Василь Хмельницький.

Відеозвернення з відповідями підприємець опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Хмельницький вважає, що слід прислухатися до слів Президента США Дональда Трампа, який заявив про необхідність у що б то не стало розвивати економіку.

"Безперечно, в найближчі рік, два, три може бути криза. Але криза на кризу не схожа. Нам нема чого її чекати, буде вона чи не буде – ніхто не знає. Трамп сказав так: сьогодні йти вперед. Треба закочувати рукави, рухатися далі, створювати цінності й розвивати свої країни. Зокрема, вони розвивають Америку, а ми з вами - розвиваємо Україну", - підкреслив Василь Хмельницький.

Нагадаємо, Всесвітній економічний форум-2020 у Давосі проходить 21-24 січня. Інноваційний парк UNIT.Центр Василя Хмельницького, який називають "українською кремнієвої долиною", виступив спонсором однієї з панелей в ході дисскуссионной платформи "Український дім" у Давосі.

Холдингова компанія UFuture підприємця Василя Хмельницького об'єднує його бізнес та соціальні проекти. Компанія має диверсифікований портфель активів у сфері нерухомості, інфраструктури, промисловості, відновлюваної енергетики, фармацевтики та IT. Вартість активів UFuture оцінюється в 550 млн доларів, а загальна капіталізація бізнесів, які вона інвестувала, становить більше 1 млрд доларів.

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