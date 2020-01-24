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24 січня 2020, пʼятниця, 12:59 10
Кабмін 2020-01-24T15:30:03+02:00
Українські Новини
Кабмін направив субвенцію на медпослуги в сільській місцевості

Кабмін направив субвенцію на медпослуги в сільській місцевості

Таня Войтюк
Субвенція, Медицина, Села, Олексій Гончарук, Кабмін
Засідання Кабміну. Фото: Кабмін
Засідання Кабміну. Фото: Кабмін

Кабінет Міністрів врегулював використання залишків субвенції за 2017-2019 роки на поліпшення якості медичних послуг в сільській місцевості.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в п'ятницю, передають Українські Новини.

Залишки коштів субвенцій, наданих в 2017 році за рахунок спеціального фонду держбюджету і в 2018-2019 роках за рахунок загального фонду держбюджету, можуть бути розподілені обласними державними адміністраціями за погодженням з Міністерством розвитку громад і територій та Міністерством охорони здоров'я.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук в своєму Telegram-каналі зазначив, що залишки субвенції за минулі роки будуть спрямовані на будівництво амбулаторій та закупівлю автотранспорту для них.

Раніше Українські Новини писали про те, що Президент Володимир Зеленський підписав державний бюджет на 2020 рік, згідно з яким повинні збільшити фінансування соціальних виплат та інших не менш важливих сфер.

Субвенція з держбюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми з забезпечення шкіл необхідним обладнанням складе 3,5 млрд гривень.

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