Ніяких коментарів: Лещенко відмовився сказати, яку зарплату він отримує в "Укрзалізниці"

Член Наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко не може коментувати свою зарплату. Про це він заявив сьогодні журналістам перед засіданням Наглядової ради "Укрзалізниці", передає Pavlovsky News на своїй сторінці в Facebook.

"Сергій Лещенко до цих пір не називає суми своєї зарплати, яку отримує від держави. Може соромиться?", - йдеться у повідомленні каналу.

Лещенко відповів, що заповнить декларацію і покаже все.

"Я заповню найближчі дні декларацію і там все покажу." - заявив Лещенко.

Раніше він повідомив в Facebok, що не знає яка в нього зарплата.

У соцмережі писали, що колишній журналіст і депутат Сергій Лещенко отримує 588 тисяч гривень на посаді члена Наглядової ради.

Сьогодні Наглядова рада "Укрзалізниці" буде вирішувати питання співробітництва залізниці та німецького банку.

Раніше також стало відомо, що місячна заробітна плата колишнього журналіста і екс-нардепа Ради від VIII скликання Сергія Лещенка в якості члена Наглядової ради держкомпанії Укрзалізниця складе близько 588 тисяч гривень.

Також Лещенко заступився за голову тендерного комітету "Укрзалізниці" - фігуранта розслідування за порушення процедур закупівель.