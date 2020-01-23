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23 января 2020, четверг, 10:21 691
Экономика 2020-01-23T10:21:01+02:00
Українські Новини
Лещенко вступился за главу тендерного комитета "Укрзализныци" - фигуранта расследования за нарушение процедур

Лещенко вступился за главу тендерного комитета "Укрзализныци" - фигуранта расследования за нарушение процедур закупок, - СМИ

Ирина Дорофейчук
Укрзализныця, Сергей Лещенко, Валерий Шергин, Prozorro
Сергей Лещенко. Фото: Українське фото
Сергей Лещенко. Фото: Українське фото

Новоназначенный член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко открыто выступает за то, чтобы оставить в должности главу тендерного комитета филиала "Центр обеспечения производства" УЗ (ЦЗВ УЗ) Валерия Шергина, который неоднократно фигурировал в скандалах с закупками без проведения конкурсных процедур. Об этом репортерам стало известно от источников в УЗ, сообщает портал hubs.

Напомним, Центр противодействия коррупции уже обвинял Валерия Шергина в нарушении законодательства о закупках. А в январе 2020 года ряд СМИ со ссылкой на сервис Prozorro сообщили о том, что ЦЗВ УЗ допустил закупку природного газа без объявления конкурентных торгов. Руководство АО "Укрзализныця" еще с декабря прошлого года инициировало проведение служебного расследования нарушений при этой закупке.

Насколько известно репортерам, внутреннее служебное расследование закончено с рекомендацией уволить Валерия Шергина с занимаемой должности. Однако, как сообщает источник в УЗ, в его защиту в открытую выступил Сергей Лещенко (назначен на должность члена НС 18 декабря 2019 года).

"Шергин мешал проведению тендера на закупку газа последние 2 года. Естественно, есть позиция его уволить. Однако на сегодняшний день новоназначенный член правления отстаивает его на должности. Это происходит в открытую", - говорит источник в УЗ.

Отвечая на вопрос, почему Сергей Лещенко выступает против увольнения главы тендерного комитета ЦЗВ, источник отметил, что последний, скорее всего, "пытается в текущих условиях найти защиту у высшего руководства и оставить возможность таких поставок, это очень серьезные вещи и большие деньги".

По его информации, история с поставками газа в "Укрзализныцю" очень непростая.

"По данным, которые есть на сегодня, УЗ ежегодно объявляла ряд тендеров. Но, по непонятным причинам, часть тендеров отменяли, а часть отправляли на условную доработку в тендерный комитет. Ежегодно история повторялась. На сегодня внутреннее расследование окончено, есть требование уволить Шергина. Но он (Лещенко - ред.) будет пытаться отвлекать внимание от этого вопроса", - говорят в УЗ.

Сергей Лещенко был назначен членом наблюдательного совета АО "Укрзализныця" по квоте государства распоряжением Кабинета Министров №1309-р от 18 декабря 2019 года. Вместе с ним был назначен Олег Журавлев. Они заменили на этой должности Даниэля Билака и Константина Марьевича. Как сообщали СМИ, среднемесячная заработная плата члена наблюдательного совета "УЗ" возможно составляет 588 тыс. грн.

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