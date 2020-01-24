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24 січня 2020, пʼятниця, 11:13 14
Події 2020-01-24T11:17:16+02:00
Українські Новини
Шахтарі припинили голодування в будівлі Львівської обладміністрації

Шахтарі припинили голодування в будівлі Львівської обладміністрації

Василь Трухан
Львіввугілля, шахтарі
Фото: Михайло Волинець
Фото: Михайло Волинець

Шахтарі у п'ятницю, 24 січня, припинили голодування в будівлі Львівської обласної державної адміністрації. Про це Українським Новинам повідомив представник незалежних профспілок державного підприємства "Львіввугілля".

За його словами, Львівська облдержадміністрація пообіцяла посприяти у виплаті заробітної плати, а також в організації зустрічі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

У разі невиплати зарплати шахтарі мають намір відновити голодування з 1 лютого.

Як повідомляли "Українські Новини", у вівторок близько 17:00 4 лідера незалежних профспілок державного підприємства "Львіввугілля" розпочали голодування в приміщенні Львівської обласної державної адміністрації з вимогою погашення заборгованості по заробітній платі шахтарям.

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