Шахтарі припинили голодування в будівлі Львівської обладміністрації

Шахтарі у п'ятницю, 24 січня, припинили голодування в будівлі Львівської обласної державної адміністрації. Про це Українським Новинам повідомив представник незалежних профспілок державного підприємства "Львіввугілля".

За його словами, Львівська облдержадміністрація пообіцяла посприяти у виплаті заробітної плати, а також в організації зустрічі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

У разі невиплати зарплати шахтарі мають намір відновити голодування з 1 лютого.

Як повідомляли "Українські Новини", у вівторок близько 17:00 4 лідера незалежних профспілок державного підприємства "Львіввугілля" розпочали голодування в приміщенні Львівської обласної державної адміністрації з вимогою погашення заборгованості по заробітній платі шахтарям.