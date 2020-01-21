Во Львовской обладминистрации голодают шахтеры

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Николай Волынец заявляет, что во вторник около 17:00 4 лидера независимых профсоюзов государственного предприятия "Львовуголь" начали голодовку в здании Львовской областной государственной администрации с требованием погашения задолженности по заработной плате шахтерам.

Об этом говорится в сообщении Волынца на его странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Они сидят с табличками "Голодаю" в помещении обладминистрации и не намерены покидать здание до разрешения вопроса погашения задолженности.

Также они требуют, чтобы исполняющий обязанности председателя Львовской обладминистрации Василий Лозинский немедленно сообщил Президенту Владимиру Зеленскому о наличии задолженности по зарплате перед шахтерами и о кризисе в отрасли.

"По состоянию на 16.01 зарплатная задолженность перед ГП "Львовуголь" составляет 317,79 млн грн (декабрь, ноябрь, частично октябрь 2019)", - сообщил Волынец.

Как сообщали Українські Новини, 12 ноября 2019 года шахтеры Львовской области попросили Президента Владимира Зеленского погасить 354 млн гривен долга по зарплате.

В обращении говорилось, что сложившаяся ситуация может привести к социальному взрыву в регионе, в котором проживает 150 тыс. человек.

10 июня шахтеры "Львовугля" перекрывали международную трассу "Львов - Рава-Русская" с требованием выплаты заработной платы во Львовской области.