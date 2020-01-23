Дезір - Бородянському: не треба боротися з дезінформацією за рахунок свобода слова і втручання в роботу медіа

Представник Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Харлем Дезір стурбований положеннями законопроекту про дезінформацію і готовий провести його юридичну експертизу.

Про це йдеться в заяві на сайті ОБСЄ, передають Українські Новини.

"Я розумію необхідність боротьби з дезінформацією, особливо в контексті нинішнього конфлікту в Україні й навколо неї. Але це не повинно робитися за рахунок свободи засобів масової інформації та втручання держави в утримання засобів масової інформації та організацію журналістської діяльності в країні", - сказав Дезір.

Він також підкреслив, що чинне українське законодавство вже передбачає механізми протидії суспільно небезпечної інформації.

"Саморегулювання, підтримка професійних стандартів журналістики та ініціатив з перевірки фактів, незалежність ЗМІ, різноманітність джерел для спростування неправдивої інформації та розвиток медійної грамотності є ключовими компонентами в боротьбі з маніпулюванням інформацією та першорядної важливості для забезпечення доступу до надійної інформації", - сказав Дезір.

Представник зазначив, що кілька асоціацій ЗМІ та неурядових організацій, що займаються питаннями свободи ЗМІ, Національна спілка журналістів України та Європейська федерація журналістів розкритикували новий законопроект, головним чином тому, що він передбачає надмірне вторгнення державного регулювання і контролю у сфері ЗМІ та шкідливо для саморегуляції в журналістської сфері.

Дезір заявив, що він готовий брати участь в обговореннях з владою даного питання і провести юридичну експертизу законопроекту на повну відповідність міжнародним стандартам і щоб гарантувати, що він не вплине негативно на свободу ЗМІ.

Як повідомляли Українські Новини, журналістка Світлана Крюкова вважає, що ппро закону про дезінформації всіх журналістів будуть сортувати.

Тим часом Мінкультури озвучив вимогу і обов'язки уповноваженого з питань інформації.