підписатися на розсилку
24.1 24.5
26.05 27.1
˟
  • Новини
  • Політика
  • ЗМІ
  • Дезір - Бородянському: не треба боротися з дезінформацією за рахунок свобода слова і втручання в роботу медіа
23 січня 2020, четвер, 20:00 15
ЗМІ 2020-01-23T22:30:03+02:00
Українські Новини
Дезір - Бородянському: не треба боротися з дезінформацією за рахунок свобода слова і втручання в роботу медіа

Дезір - Бородянському: не треба боротися з дезінформацією за рахунок свобода слова і втручання в роботу медіа

Ольга Фандорина
Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір. Фото: osce.org
Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір. Фото: osce.org

Представник Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Харлем Дезір стурбований положеннями законопроекту про дезінформацію і готовий провести його юридичну експертизу.

Про це йдеться в заяві на сайті ОБСЄ, передають Українські Новини.

"Я розумію необхідність боротьби з дезінформацією, особливо в контексті нинішнього конфлікту в Україні й навколо неї. Але це не повинно робитися за рахунок свободи засобів масової інформації та втручання держави в утримання засобів масової інформації та організацію журналістської діяльності в країні", - сказав Дезір.

Він також підкреслив, що чинне українське законодавство вже передбачає механізми протидії суспільно небезпечної інформації.

"Саморегулювання, підтримка професійних стандартів журналістики та ініціатив з перевірки фактів, незалежність ЗМІ, різноманітність джерел для спростування неправдивої інформації та розвиток медійної грамотності є ключовими компонентами в боротьбі з маніпулюванням інформацією та першорядної важливості для забезпечення доступу до надійної інформації", - сказав Дезір.

Представник зазначив, що кілька асоціацій ЗМІ та неурядових організацій, що займаються питаннями свободи ЗМІ, Національна спілка журналістів України та Європейська федерація журналістів розкритикували новий законопроект, головним чином тому, що він передбачає надмірне вторгнення державного регулювання і контролю у сфері ЗМІ та шкідливо для саморегуляції в журналістської сфері.

Дезір заявив, що він готовий брати участь в обговореннях з владою даного питання і провести юридичну експертизу законопроекту на повну відповідність міжнародним стандартам і щоб гарантувати, що він не вплине негативно на свободу ЗМІ.

Як повідомляли Українські Новини, журналістка Світлана Крюкова вважає, що ппро закону про дезінформації всіх журналістів будуть сортувати.

Тим часом Мінкультури озвучив вимогу і обов'язки уповноваженого з питань інформації.
ЄС призупинив імпорт м'яса птиці з України через спалах пташиного грипу у Вінницькій області
Україна почала переговори з Росією про обмін полоненими, - Зеленський
Новини
За тиждень на грип та ГРВІ в Україні захворіли понад 140 тисяч людей 22:20
Іран прийме рішення про роботу з "чорними ящиками" літака МАУ після візиту в Україну 22:05
Годинник Судного дня перевели: залишилося 100 секунд до "ядерної півночі" 21:53
Співробітника "Укроборонпрому" спіймали на хабарі 21:15
Deutsche Bahn все-таки буде консультувати "Укрзалізницю" в питаннях оперативного управління 21:11
більше новин
Комуналка в 2020 буде за новими цінами: як і скільки заплатять українці 07:10
Як розрізнити симптоми і збудники грипу та ГРВІ 06:45 Інфографіка
ДБР відмовилося розслідувати фальсифікацію доказів причетності Дугар до вбивства Шеремета 11:26
Лещенко заступився за голову тендерного комітету "Укрзалізниці" - фігуранта розслідування за порушення процедур закупівель, - ЗМІ 10:21
Барщовський намагається через суд визнати банкрутами свої успішні активи, - блогер Наумович 09:45
більше новин
Арсеній Яценюк. Скріншот відео Accidents news
Знаменитій фразі Яценюка "Куля в лоб" сьогодні виповнюється шість років 05:45
ДБР відмовилося розслідувати фальсифікацію доказів причетності Дугар до вбивства Шеремета 11:26
МЗС купив у фізосіб-підприємців чашки та пледи по 1,5 тис. гривень за штуку 15:00
Від 15 до 51 тисяч зарплати плюс 76 тисяч "депутатських": скільки отримали депутати за грудень 16:27 Документ
Зеленський прилетів в Ізраїль, але відмовився брати участь у Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту 10:21
більше новин
"Укрзалізницю" хочемо віддати німцям в управління на 10 років, - Гончарук
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok