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  • В Одесі загорівся очерет, вогонь перекинувся на будівлі
23 січня 2020, четвер, 17:51 10
Події 2020-01-23T18:15:11+02:00
Українські Новини
В Одесі загорівся очерет, вогонь перекинувся на будівлі

В Одесі загорівся очерет, вогонь перекинувся на будівлі

Ольга Фандорина
Гасіння очерету. Фото: facebook.com/DSNSODE
Гасіння очерету. Фото: facebook.com/DSNSODE

В Одесі рятувальники вже п'ять годин гасять загоряння очерету на відкритій території. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомлення про пожежу надійшло о 12:26 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на Балтській дорозі на відкритій території горить очерет.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горить очерет трьома окремими осередками на площі 3 тис. м. кв.

Складність гасіння пожежі полягає в несприятливих погодних умовах, зокрема, сильному вітрі. Також з-за швидкого розповсюдження вогню, сталося загоряння покинутої будівлі, яке рятувальники локалізували о 14:59 та ліквідували о 15:07.

В даний час рятувальники продовжують гасити пожежу. Від ДСНС залучено 4 одиниці пожежної техніки та 16 чоловік особового складу.

Як повідомляли Українські Новини, у Нацпарку Одеської області масштабна пожежа: у рятувальників відсутня техніка для гасіння.

Раніше масштабний пожежа в лісі в Одеській області гасили з допомогою авіації.
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