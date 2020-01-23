В Нацпарке Одесской области масштабный пожар: у спасателей отсутствует техника для тушения

Вчера вечером, 22 января, произошло масштабное возгорание в райцентре Беляевка Одесской области. Об этом сообщает издание Думская. Так, очевидцы происшествия сообщают, что горит камыш и мусор в районе водозаборной станции "Днестр", которая питает Одессу. Зарево от пожара видно за много километров. Также в пресс-службе облуправления ГосЧС рассказали, что пожар вспыхнул в Нижнеднестровском национальном природном парке. "Пожарные расчеты на месте не работают, поскольку у нас отсутствует техника для тушения пожаров в плавнях", — сообщили в пресс-службе. В пресс-службе парка рассказали о нескольких очагах загорания. "Около 15 часов 22 января зафиксирован пожар на территории Нижнеднестровского НПП, в районе озера Погорелого, который распространился к станции "Днестр". Через час, между 16.00 и 16.30 часов новый очаг появился уже на смежной, городской территории, в районе Зеленого Хутора, между озерами Попово и Сафьяны, и перебросился на территорию парка. До 19 часов еще горело на берегах реки Турунчук", - говорится в сообщении. Масштабное возгорание в Нижнеднестровском национальном парке Как сообщали Українські Новини, четыре маленьких ребенка погибли в пожаре под Одессой, пока их пьяные матери были во дворе. Ранее масштабный пожар в лесу в Одесской области тушили с помощью авиации.