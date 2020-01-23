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23 січня 2020, четвер, 15:48 25
Суспільство 2020-01-23T16:36:30+02:00
Українські Новини
У Борисполі всіх пасажирів з Китаю перевіряють на новий небезпечний вірус

У Борисполі всіх пасажирів з Китаю перевіряють на новий небезпечний вірус

Ольга Фандорина
Китай, Вірус, аеропорт
Аеропорт Бориспіль. Фото: Facebook Департамент консульської служби МЗС України
Аеропорт Бориспіль. Фото: Facebook Департамент консульської служби МЗС України

Україна посилила заходи в аеропорту Бориспіль за коронавіруса з Китаю. Про це під час брифінгу в четвер, 23 січня, заявив виконуючий обов'язки Генерального директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузин, передає РБК-Україна.

Він зазначив, що Україна не має прямого авіасполучення з Уханем, проте воно є з іншими містами Китаю.

"На сьогоднішній день прямого авіасполучення з Уханем немає, але є з Китаєм. Сьогодні прибув літак з міста Санья і санітарними підрозділами Лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України було проведено прийом цього літака", - заявив він.

При цьому Янукович додав, що члени екіпажу і співробітники Лабораторного центру проводять опитування та перевірку наявності звернень або поганого самопочуття у пасажирів літака.

"Не впроваджуються додаткові засоби спостереження за пасажирами, але разом з членами екіпажу проводиться спільний опитування або перевірка наявності звернень або поганого самопочуття. Таким чином, кожен день санітарні підрозділи будуть зустрічати літаки, які прибувають з Китаю", - зазначив він.

Також Кузін заявив, що проводиться перевірка у виробах медичного призначення у разі потрапляння вірусу в Україну.

Як повідомляли Українські новини, генеральне консульство України в місті Гуанчжоу розповіло, як украницам знизити ризики захворіти nCoV.

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