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23 січня 2020, четвер, 12:12 32
Силові структури 2020-01-23T13:31:45+02:00
Українські Новини
НАБУ відкрило дві справи проти Труби

НАБУ відкрило дві справи проти Труби

Валерия Драгомирова
НАБУ, ДБР, Кримінальна справа, Труба Роман
Роман Труба
Роман Труба

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило 2 кримінальні справи проти колишнього директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Романа Труби щодо незаконного впливу на слідчих та притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності.

Про це повідомив адвокат колишнього Президента Петра Порошенка Ігор Головань на брифінгу, передають Українські Новини.

Головань зазначив, що НАБУ відмовлялося відкривати справи за його клопотанням, відповідно, він подавав в суд.

Отже, суд зобов'язав бюро розслідувати такі факти.

Таким чином, НАБУ буде розслідувати можливі злочини Труби, передбачені ст. 369-2 (зловживання впливом) та ст. 372 (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднане з фіктивним створенням доказів обвинувачення) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, адвокат Порошенко повідомив, що експерти встановили справжність голосу Труби на записах з прослуховування, які були опубліковані на анонімному телеграм-каналі.

Тим часом Труба заявив, що Порошенко жадає помсти.

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