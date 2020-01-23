У Нацпарку Одеської області масштабна пожежа: у рятувальників відсутня техніка для гасіння

Вчора ввечері, 22 січня, відбулося масштабне загоряння в райцентрі Біляївка Одеської області. Про це повідомляє видання Думська.

Так, очевидці події повідомляють, що горить очерет і сміття в районі водозабірної станції "Дністер", яка живить Одесу. Заграву від пожежі видно за багато кілометрів.

Також в прес-службі облуправління ДСНС розповіли, що пожежа спалахнула у Нижньодністровському національному природному парку.

"Пожежні розрахунки на місці не працюють, оскільки у нас відсутня техніка для гасіння пожеж у плавнях", — повідомили в прес-службі.

У прес-службі парку розповіли про кілька осередків займання.

"Близько 15 годин 22 січня зафіксовано пожежу на території Нижньодністровського НПП, в районі озера Погорілого, який поширився до станції "Дністер". Через годину, між 16.00 і 16.30 годин новий осередок з'явився вже на суміжній, міської території, в районі Зеленого Хутора, між озерами Попово і Сафяни, і перекинувся на територію парку. До 19 години ще горіло на берегах річки Турунчук", - йдеться в повідомленні.

Масштабне загоряння у Нижньодністровському національному парку

Як повідомляли Українські Новини, чотири маленьких дитини загинули у пожежі під Одесою, поки їхні п'яні матері були у дворі.

Раніше масштабну пожежу в лісі в Одеській області гасили з допомогою авіації.