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22 січня 2020, середа, 20:41 4
Життя 2020-01-22T22:00:03+02:00
Українські Новини
На вакансію на безлюдному острові претендують понад 23 тис. бажаючих з усього світу

На вакансію на безлюдному острові претендують понад 23 тис. бажаючих з усього світу

Ярина Вацяк
Вакансія, острів, Ірландія, робота
Острів. Фото: @gbisland
Острів. Фото: @gbisland

Ірландській парі прийшло вже майже 23 тисячі відповідей від охочих отримати річну роботу в їхньому кафе на острові архіпелагу Бласкет на заході країни.

Еліс Гейс та Біллі О'Коннор опублікували оголошення з вакансією в своїх соцмережах і були вражені величезним інтересом з різних куточків світу, пише "ВВС-Україна".

Робота полягає в тому, щоб жити на малонаселеному острові, вести справи в невеликому кафе і стежити за трьома котеджами з квітня по жовтень.

Успішним кандидатам доведеться пів року жити в досить скромних умовах далеко від гучних великих міст.

Роботодавці розповіли ірландському телеканалу RTÉ, що відгуки на вакансію прийшли, зокрема, з Ірану, Фінляндії, Мексики та Аргентини.

"Наша електронна пошта переповнена, а телефони дзвонять безперервно. Ми не можемо в це повірити. Минулого тижня був високий інтерес, а в останні кілька днів взагалі твориться якесь божевілля", - поділилися Еліс Гейс і Біллі О'Коннор.

Скріншот поста @gbislandСкріншот поста @gbisland

"Нас просто накрило від відгуків на вакансію, - написали вони у Twitter. - Коли ми його публікували в минулому році, ми хвилювалися, що не знайдемо нікого. Ми отримали 23 тисячі відгуків".

Еліс і Біллі Хейс О'коннор. Фото: RTÉЕліс Хейс і Біллі О'коннор. Фото: RTÉ

У минулому році пара зробила те ж саме, роботу отримали Леслі Кехо та її молодий чоловік Гордон Бонд. Вони жили і працювали на острові з квітня по жовтень 2019 року.

В інтерв'ю ВВС Леслі Кехо поділилася, що безтурботне життя на острові стало для них "власною версією нормального життя", попри відсутність багатьох благ цивілізації.

Наприклад, замість душа вони обливалися водою з гірського струмка. "Найшвидший душ у вашому житті і точно самий підбадьорливий", - зазначила дівчина.

"Ми були єдиними постійними жителями на острові. Решта людей приїжджали на кілька днів, ну максимум на тиждень", - додала вона.

За словами пари, життя в ізоляції стало хорошим випробуванням на міцність для їхніх відносин.

Нинішня вакансія відкрита також для закоханих пар або кращих друзів. Як радить попередня тимчасова господиня острова, "з собою потрібно взяти ту людину, з якою ти ладнаєш краще всіх на Землі".

Як повідомляли Українські Новини, королева Єлизавета II оголосила про вакансії в Віндзорському замку.

Крім того, королева Великобританії Єлизавета II шукала директора з подорожей на постійну роботу,, який буде займатися організацією авіаперельотів для королівської сім'ї.

Раніше в інтернеті з'явилася вакансія "професійного мандрівника".

 

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