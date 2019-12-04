Вакансия года: на постоянную работу требуется директор по путешествиям для Королевы Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II, которая, по предположениям аналитиков, может отречься от короны в пользу принца Чарльза, ищет директора по путешествиям на постоянную работу, который будет заниматься организацией авиаперелетов для королевской семьи. Об этом говорится в объявлении на сайте Букингемского дворца.

В частности, в неделю необходимо будет работать 37, 5 часов, при годовой зарплате более $110 тысяч (85 тыс.фунтов стерлингов) в год.

В обязанности директора будут входить:

руководство небольшой командой королевского бюро путешествий

контроль перелетов Ее Величества (организация авиаперелетов, контроль рейсов на вертолетах, базирующихся на авиабазе Королевских воздушных сил) и поездок на поездах

обеспечение технической поддержки королевского двора, включая сопровождение государственных визитов и поездок персонала.

От потенциального директора по путешествиям королевской семьи требуют опыт работы в этой отрасли, навыки вести переговоры, понимать систему управления безопасностью авиаперелетов и способность противостоять давлению.

Откликнуться желающим на вакансию надо до конца 20 декабря 2019 года.

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