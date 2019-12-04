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04 декабря 2019, среда, 16:25 1161
Мир 2019-12-04T16:25:18+02:00
Українські Новини
Вакансия года: на постоянную работу требуется директор по путешествиям для Королевы Елизаветы II

Вакансия года: на постоянную работу требуется директор по путешествиям для Королевы Елизаветы II

Вакансия, Британская королева Елизавета II, Королевский двор, Букингемский дворец
Королева Елизавета II.Фото:Скриншот youtube/The Royal Family
Королева Елизавета II.Фото:Скриншот youtube/The Royal Family

Королева Великобритании Елизавета II, которая, по предположениям аналитиков, может отречься от короны в пользу принца Чарльза, ищет директора по путешествиям на постоянную работу, который будет заниматься организацией авиаперелетов для королевской семьи. Об этом говорится в объявлении на сайте Букингемского дворца.

В частности, в неделю необходимо будет работать 37, 5 часов, при годовой зарплате более $110 тысяч (85 тыс.фунтов стерлингов) в год. 

В обязанности директора будут входить:

  • руководство небольшой командой королевского бюро путешествий
  • контроль перелетов Ее Величества (организация авиаперелетов, контроль рейсов на вертолетах, базирующихся на авиабазе Королевских воздушных сил) и поездок на поездах
  • обеспечение технической поддержки королевского двора, включая сопровождение государственных визитов и поездок персонала.

От потенциального директора по путешествиям королевской семьи требуют опыт работы в этой отрасли, навыки вести переговоры, понимать систему управления безопасностью авиаперелетов и способность противостоять давлению.

Откликнуться желающим на вакансию надо до конца 20 декабря 2019 года.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Великобритании сайт бронирования жилья открыл вакансию бесплатных путешествий для туристов с собаками.

Также IKEA объявляла вакансию сотрудника для исследования счастья в Дании.

Больше новостей о: Вакансия Британская королева Елизавета II Королевский двор Букингемский дворец

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Евгения Плихина. Фото: facebook.com/evaplikhina
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