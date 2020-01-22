підписатися на розсилку
24.05 24.4
26 27
˟
  • Новини
  • Політика
  • ЗМІ
  • Європейська федерація журналістів поділяє невдоволення НСЖУ з приводу законопроекту про дезінформацію
22 січня 2020, середа, 18:15 4
ЗМІ 2020-01-22T18:24:48+02:00
Українські Новини
Європейська федерація журналістів поділяє невдоволення НСЖУ з приводу законопроекту про дезінформацію

Європейська федерація журналістів поділяє невдоволення НСЖУ з приводу законопроекту про дезінформацію

Анна Рудык
дезінформація, закон про дезінформацію, Європейська федерація журналістів, НСЖУ

Європейська федерація журналістів поділяє невдоволення Національної спілки журналістів України з приводу законопроекту про дезінформацію.

Про йдеться в заяві на сайті Європейської федерації журналістів, передають Українські Новини.

"Уряд має строго дотримуватися журналістського саморегулювання і самостійності", - відреагував на розробку законопроєкту про дезінформацію генеральний секретар Європейської федерації журналістів Рікардо Гутьєррес.

Він підкреслив, що держава має створити умови для цього процесу, уникаючи будь-якого втручання уряду і не позбавляючи журналістів своїх прав.

Генеральний секретар також зазначив, що Європейська федерація журналістів рішуче відкидає будь-які пропозиції, згідно з якими держава зможе регулювати журналістську діяльність і накладати будь-які обмеження на журналістів.

Як повідомляли Українські Новини, журналістка Світлана Крюкова вважає, що по закону про дезінформацію всіх журналістів будуть сортувати.

Тим часом Мінкультури озвучило вимогу і обов'язки уповноваженого з питань інформації.

Більше новин про: дезінформація закон про дезінформацію Європейська федерація журналістів НСЖУ

Смілянський зізнався, що отримав в грудні зарплату понад 1 млн гривень
Коломойський виграв суд про погашення боргу перед НБУ
Новини
"Київметробуд" має працювати на киян, а не мафію!" - генеральний директор Костянтин Салій 18:50
Гендиректор "Київметробуду" Салій пообіцяв розібратися з розкраданням коштів на будівництво метро 18:48
Гривня на міжбанку різко обвалилася 18:40
Ігор Смілянський . Скріншот відео Pavlovsky News
Смілянський зізнався, що отримав в грудні зарплату понад 1 млн гривень 18:26
Європейська федерація журналістів поділяє невдоволення НСЖУ з приводу законопроекту про дезінформацію 18:15
більше новин
НБУ знову обвалив гривню: офіційний курс на 21 січня 06:00
Смертельний вірус з Китаю здатний передаватися від людини до людини 23:55
Опубліковано повний список учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі 06:25
Гендиректор "Київметробуду" Салій пообіцяв розібратися з розкраданням коштів на будівництво метро 18:48
Обсяг і розмір субсидій у минулому році зменшився 05:37
більше новин
ДБР відмовилося розслідувати фальсифікацію доказів причетності Дугар до вбивства Шеремета 11:26
Сім'я Зеленських. Фото: karavan.ua
Зеленський засвітився в магазині іграшок: купив подарунок на 7-річчя сина за 9000 гривень 08:42
Арсеній Яценюк. Скріншот відео Accidents news
Знаменитій фразі Яценюка "Куля в лоб" сьогодні виповнюється шість років 05:45
Арешт активів "Газпрому" в Європі знято на прохання "Нафтогазу" 10:00
В МВС не знають, хто така Тетяна Чорновол, яка хвалиться подарованим їй "Калашниковим" від міністра Авакова 11:11 Документ
більше новин
Україна має намір випустити єврооблігації на €1 млрд
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok