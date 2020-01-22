Європейська федерація журналістів поділяє невдоволення НСЖУ з приводу законопроекту про дезінформацію

Європейська федерація журналістів поділяє невдоволення Національної спілки журналістів України з приводу законопроекту про дезінформацію.

Про йдеться в заяві на сайті Європейської федерації журналістів, передають Українські Новини.

"Уряд має строго дотримуватися журналістського саморегулювання і самостійності", - відреагував на розробку законопроєкту про дезінформацію генеральний секретар Європейської федерації журналістів Рікардо Гутьєррес.

Він підкреслив, що держава має створити умови для цього процесу, уникаючи будь-якого втручання уряду і не позбавляючи журналістів своїх прав.

Генеральний секретар також зазначив, що Європейська федерація журналістів рішуче відкидає будь-які пропозиції, згідно з якими держава зможе регулювати журналістську діяльність і накладати будь-які обмеження на журналістів.

Як повідомляли Українські Новини, журналістка Світлана Крюкова вважає, що по закону про дезінформацію всіх журналістів будуть сортувати.

Тим часом Мінкультури озвучило вимогу і обов'язки уповноваженого з питань інформації.