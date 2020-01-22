У Путіна заявили, що Зеленський відправив Путіну запит на зустріч, - ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін може зустрітися в Ізраїлі з українським колегою Володимиром Зеленським, повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков у середу, 22 січня, передає ТАСС. "Програма дуже насичена, і якщо будуть окремі зустрічі, то вони будуть тільки на ногах, будуть носити досить короткий характер", - сказав Ушаков. "Відбудуться тривалі бесіди - дуже сумнівно, просто часу немає фізично", - уточнив він. За словами Ушакова, запити на зустрічі з Путіним надходили, в тому числі від президента Зеленського. На прохання питання, чи довелося Кремлю відмовити у зустрічі з Зеленським, Ушаков відповів: "Ніхто нікому не відмовляв, просто від багатьох держав надходять пропозиції про зустрічі, з урахуванням графіка ці зустрічі, принаймні тривалі, не представляються можливими". Так, Зеленський відвідає Ізраїль для участі у Всесвітньому форумі Голокосту. Раніше аамериканські музей Голокосту заявил про зростання антисемітизму в Україні та розкритикував діяльність Інституту нацпам'яті.