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22 січня 2020, середа, 16:55 6
Політика 2020-01-22T18:45:03+02:00
Українські Новини
У Путіна заявили, що Зеленський відправив Путіну запит на зустріч, - ЗМІ

У Путіна заявили, що Зеленський відправив Путіну запит на зустріч, - ЗМІ

Ольга Фандорина
Володимир Путін, Володимир Зеленський
Зеленський і Путін. Колаж: Українська правда
Зеленський і Путін. Колаж: Українська правда

Президент Росії Володимир Путін може зустрітися в Ізраїлі з українським колегою Володимиром Зеленським, повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков у середу, 22 січня, передає ТАСС.

"Програма дуже насичена, і якщо будуть окремі зустрічі, то вони будуть тільки на ногах, будуть носити досить короткий характер", - сказав Ушаков.

"Відбудуться тривалі бесіди - дуже сумнівно, просто часу немає фізично", - уточнив він.

За словами Ушакова, запити на зустрічі з Путіним надходили, в тому числі від президента Зеленського.

На прохання питання, чи довелося Кремлю відмовити у зустрічі з Зеленським, Ушаков відповів: "Ніхто нікому не відмовляв, просто від багатьох держав надходять пропозиції про зустрічі, з урахуванням графіка ці зустрічі, принаймні тривалі, не представляються можливими".

Так, Зеленський відвідає Ізраїль для участі у Всесвітньому форумі Голокосту.

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