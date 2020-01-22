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22 січня 2020, середа, 16:27 26 Документ
Верховна Рада і партії 2020-01-22T18:45:03+02:00
Українські Новини
Від 15 до 51 тисяч зарплати плюс 76 тисяч "депутатських": скільки отримали депутати за грудень

Від 15 до 51 тисяч зарплати плюс 76 тисяч "депутатських": скільки отримали депутати за грудень

Надежда Комендантова
Депутат, зарплати депутатів, Рада, Зарплати за грудень
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу

Заробітна плата голів фракцій і груп у Верховній Раді в грудні 2019 року ставноила від 32 тис. до 42 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді апарату вр на запит Українських Новин.

Давид Арахамія на посаді голови фракції "Слуга народу" в грудні отримав 38 420,96 гривні зарплати, його перший заступник Олександр Корнієнко - 39 572 гривні.

Співголови фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко і Вадим Рабинович отримали 32 931,42 гривні і 32 034,48 гривні відповідно, голова фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко - 39 237,39 гривні.

Співголови фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов та Ірина Геращенко за грудень отримали 38 419,96 гривні і 42 262 гривні відповідно, голова фракції "Голос" Сергій Рахманін - 40 342 гривні.

Співголови групи "За майбутнє" Віктор Бондар і Тарас Батенко заробили 35 401,28 гривні і 41 301,5 гривні відповідно, голова групи "Довіра" Олег Кулинич - 34 487,32 гривні.

Серед усіх депутатів найбільшу зарплату за грудень отримав депутат від "Опозиційної платформи" Григорій Мамка - 51 433,36 гривні.

Крім того, депутатам було нараховано по 76 840 гривень на виконання депутатських повноважень за грудень і листопад.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата голови Ради Дмитра Разумкова за грудень становила 37,3 тис. гривень, його першого заступника Руслана Стефанчука - 54,1 тис. гривень, а заступника голови Олени Кондратюк – 34,6 тис. гривень.

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