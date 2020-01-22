На новій схемі в оборонці могли "відмити" 32 млн гривень: порушено кримінальну справу

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження про можливе привласнення 32 млн гривень бюджетних коштів при виконанні державного оборонного замовлення.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2017-2019 років власник одного з чернігівських комерційних підприємств уклав два договори з Міністерством оборони загальною вартістю понад 100 млн гривень.

Один з контрактів передбачав постачання пристроїв для систем бойових вертольотів.

За сприяння колишніх військових чиновників, у тому числі, одного з заступників міністра, він значно завищив вартість продукції військового призначення.

Частина перерахованих міністерством засобів підприємець через низку підконтрольних підприємств перевів у готівку через проведення фіктивних безготівкових операцій.

Виведені в "тінь" гроші були привласнені учасниками угоди.

За попередніми підрахунками, сума збитків, завданих держбюджету, становить понад 32 млн гривень.

Під час проведення низки санкціонованих обшуків у військових підрозділах відповідальних за закупівлю продукції в Києві, Харкові та Чернігові правоохоронці вилучили фінансову та платіжну документацію, печатки комерційних структур, задіяних у протиправних оборудках.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Тривають невідкладні слідчі дії щодо встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Наголошується, що серед фігурантів справи є один діючий співробітник Міноборони.

Як повідомляли Українські Новини, Міноборони хотіло закупити паливо на півмільярда гривень.

ДБР розслідувало закупівлю Міноборони пластикового посуду і дизпалива у однієї і тієї ж фіктивної фірми.