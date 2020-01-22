МЗС купив у фізосіб-підприємців чашки та пледи по 1,5 тис. гривень за штуку

Міністерство закордонних справ з 26 по 31 грудня 2019 року купило у фізичних осіб–підприємців сувенірні чашки та пледи по 1,5 тис. гривень за одиницю.

Про це свідчать дані сервісу "Держзакупівлі.Онлайн", передають Українські Новини.

Загальна сума закупівель міністерства у ФОП в грудні склала 681 750 гривень.

Так, міністерством було придбано 125 пледів за 193 750 гривень у постачальника товарів Ольги Річки, що становить 1 550 гривень за одиницю.

Також 120 сувенірних чашок за 189 500 гривень МЗС придбав у Ігоря Стеколенко (1 579 гривень за одиницю), 95 ювелірних виробів за 172 000 гривень (1 810 гривень за одиницю) – у Валерія Гаврилюка та 140 керамічних виробів за 126 500 гривень (903 гривні за одиницю) – у Марти Родіонової.

Крім цього, у січні МЗС закупив у ФОП послуги кафе, послуги з організації харчування та подачі напоїв на території міністерства на загальну суму 597 000 гривень.

Вартість послуг з організації харчування склала 199 000 гривень (постачальник послуг – Тетяна Дерезюк), послуг з подачі напоїв – 199 000 гривень (постачальник - Олена Палагнюк) та послуг кафе – 199 000 гривень (Катерина Кириченко).

При цьому закон про державні закупівлі не поширюється на випадки, коли очікувана вартість щодо кожного окремого предмета закупівлі товарів не дорівнює і не перевищує 200 000 гривень, а робіт – 1,5 млн гривень, що виключає проведення тендеру на закупівлю в даному випадку.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР розслідує закупівлю Міноборони пластикового посуду і дизпалива у однієї і тієї ж фіктивної фірми.