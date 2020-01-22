підписатися на розсилку
24.05 24.4
26 27
˟
  • Новини
  • Політика
  • МЗС купив у фізосіб-підприємців чашки та пледи по 1,5 тис. гривень за штуку
22 січня 2020, середа, 15:00 68
Політика 2020-01-22T15:04:59+02:00
Українські Новини
МЗС купив у фізосіб-підприємців чашки та пледи по 1,5 тис. гривень за штуку

МЗС купив у фізосіб-підприємців чашки та пледи по 1,5 тис. гривень за штуку

Надежда Комендантова
Держзакупівлі, Корупція при держзакупівлях, МЗС України, МЗС, Корупція
Міністерство закордонних справ України.
Міністерство закордонних справ України.

Міністерство закордонних справ з 26 по 31 грудня 2019 року купило у фізичних осіб–підприємців сувенірні чашки та пледи по 1,5 тис. гривень за одиницю.

Про це свідчать дані сервісу "Держзакупівлі.Онлайн", передають Українські Новини.

Загальна сума закупівель міністерства у ФОП в грудні склала 681 750 гривень.

Так, міністерством було придбано 125 пледів за 193 750 гривень у постачальника товарів Ольги Річки, що становить 1 550 гривень за одиницю.

Також 120 сувенірних чашок за 189 500 гривень МЗС придбав у Ігоря Стеколенко (1 579 гривень за одиницю), 95 ювелірних виробів за 172 000 гривень (1 810 гривень за одиницю) – у Валерія Гаврилюка та 140 керамічних виробів за 126 500 гривень (903 гривні за одиницю) – у Марти Родіонової.

Крім цього, у січні МЗС закупив у ФОП послуги кафе, послуги з організації харчування та подачі напоїв на території міністерства на загальну суму 597 000 гривень.

Вартість послуг з організації харчування склала 199 000 гривень (постачальник послуг – Тетяна Дерезюк), послуг з подачі напоїв – 199 000 гривень (постачальник - Олена Палагнюк) та послуг кафе – 199 000 гривень (Катерина Кириченко).

При цьому закон про державні закупівлі не поширюється на випадки, коли очікувана вартість щодо кожного окремого предмета закупівлі товарів не дорівнює і не перевищує 200 000 гривень, а робіт – 1,5 млн гривень, що виключає проведення тендеру на закупівлю в даному випадку.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР розслідує закупівлю Міноборони пластикового посуду і дизпалива у однієї і тієї ж фіктивної фірми.

Більше новин про: Держзакупівлі Корупція при держзакупівлях МЗС України МЗС Корупція

Зеленський заробляв менше підлеглих і не отримав тринадцяту зарплату в 2019
За грудень Разумков отримав понад 100 тисяч гривень зарплати і "депутатських"
Новини
Споживачі природного газу Сумщини отримають окремо рахунок за доставку газу 16:25
На новій схемі в оборонці могли "відмити" 32 млн гривень: порушено кримінальну справу 15:40
Нардеп Кива в київському ресторані влаштував бійку з ветераном АТО 15:10
МЗС купив у фізосіб-підприємців чашки та пледи по 1,5 тис. гривень за штуку 15:00
З ким не буває: У Києві дівчина переплутала педалі і на Porsche розбила відразу шість машин 14:52
більше новин
НБУ знову обвалив гривню: офіційний курс на 21 січня 06:00
Смертельний вірус з Китаю здатний передаватися від людини до людини 23:55
Опубліковано повний список учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі 06:25
Обсяг і розмір субсидій у минулому році зменшився 05:37
Військовослужбовець застрелився в будівлі ЦВК у Києві 20:04
більше новин
ДБР відмовилося розслідувати фальсифікацію доказів причетності Дугар до вбивства Шеремета 11:26
Сім'я Зеленських. Фото: karavan.ua
Зеленський засвітився в магазині іграшок: купив подарунок на 7-річчя сина за 9000 гривень 08:42
Арсеній Яценюк. Скріншот відео Accidents news
Знаменитій фразі Яценюка "Куля в лоб" сьогодні виповнюється шість років 05:45
Окружний адмінсуд обрав головою суду Павла Вовка 11:35
Арешт активів "Газпрому" в Європі знято на прохання "Нафтогазу" 10:00
більше новин
Україна має намір випустити єврооблігації на €1 млрд
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok