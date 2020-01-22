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22 січня 2020, середа, 14:40 23
Економіка 2020-01-22T16:15:02+02:00
Українські Новини
У 2019 частка АТ "Фармак" у програмі "Доступні ліки" склала 13,7%

У 2019 частка АТ "Фармак" у програмі "Доступні ліки" склала 13,7%

Александр Дмитриенко
Фармак, Володимир Костюк, ліки, Доступні ліки

За 2019 рік частка великого виробника лікарських засобів компанії "Фармак" (Київ) в програмі реімбурсації "Доступні ліки" склала 13,7%.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Задля зменшення фінансового навантаження на пацієнтів та збільшення доступності ліків "Фармак" бере активну участь у програмі "Доступні ліки". За 2019 рік частка "Фармак" у програмі реімбурсації становила 13,7%", - говориться у повідомленні.

При цьому виконавчий директор "Фармак" Володимир Костюк відзначив зростання довіри українців до ліків вітчизняного виробництва.

"Важливо, що внутрішні тренди спрямовані на збільшення довіри до українських фармвиробників. Якщо у 2009 році українці споживали 29% ліків українського виробництва, то зараз приблизно 40%", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини,"Фармак" відзначає недостатню ефективність участі в програмі "Доступні ліки" із-за прогалин у законодавстві.

В 2018 році порівняно з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень, до 1,05 млрд гривень.

У 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень, до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується до більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковано європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.

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