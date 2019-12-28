"Фармак" отмечает недостаточную эффективность участия в программе "Доступные лекарства" из-за пробелов в законодательстве

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" отмечает недостаточную эффективность участия компании в программе "Доступные лекарства" в связи с тем, что требования к качеству продуктов, которые участвуют в данной программе, до сих пор не определены законодательно.

Об этом в блиц-интервью Українським Новинам сообщил исполнительный директор компании Владимир Костюк.

""Фармак" поддерживает увеличение доли участия государства в обеспечении пациентов лекарственными средствами путем увеличения финансирования программы реимбурсации. Надеемся, что все запланированные средства будут выделены в полном объеме и смогут быть использованы на благо пациентов. Мы остаемся лидерами программы "Доступные лекарства", но, к сожалению, наблюдаем недостаточную эффективность участия компании в ней - требования к качеству продуктов, которые участвуют в данной программе, до сих пор не определены законодательно. Предполагалось, что в программе будут участвовать только те генерические продукты, которые подтвердили свою биоэквивалентность", - сказал он.

Костюк считает, что увеличение финансирования приведет к росту обеспечения пациентов необходимы лекарственными средствами, которые есть уже в программе, и позволит расширить ее новыми препаратами.

"Надеемся, что процесс добавления лекарственных средств будет рациональным и прозрачным. Относительно планов по расширению участия в программе: все будет зависеть от того, какие молекулы будут добавлены. Если мы производим такие препараты – то мы оценим свои возможности обеспечить соответствующий спрос и необходимые цены, и, с радостью примем участие, если эти условия будут выполнимы. Также ожидаем, что потребление продуктов, которые уже в программе, возрастут в связи с увеличением финансирования", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, "Фармак" планирует инвестировать в строительство нового офисно-лабораторного комплекса 40 млн долларов.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен, до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен, до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.