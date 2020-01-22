підписатися на розсилку
24.05 24.4
26 27
˟
22 січня 2020, середа, 13:57 8
Суспільство 2020-01-22T13:58:39+02:00
Українські Новини
Кабмін призначив членів Нацкомісії зі стандартів державної мови на наступні шість років

Кабмін призначив членів Нацкомісії зі стандартів державної мови на наступні шість років

Валерия Драгомирова
Кабінет Міністрів України, Нацкомісія зі стандартів держмови, Призначення, Стандарти держмови
Українська мова
Українська мова

Кабінет Міністрів призначив членами Національної комісії зі стандартів державної мови Орисю Демську, Юлію Чорнобров, Наталію Мазур, Дануту Мазурик і Людмилу Кравченко.

Про це йдеться в розпорядженнях уряду №16-20 від 15 січня, передають Українські Новини.

Відповідно до нього, членів комісії призначено на посаду строком на 6 років.

Демська є доктором філологічних наук за спеціальністю "українська мова", професором кафедри української мови Національного університету "Києво-Могилянська академія", а також членом комісії з питань найменувань Київської міської державної адміністрації.

Чорнобров є кандидатом філологічних наук за спеціальністю "українська мова", а також молодшим науковим співробітником у відділі граматики та наукової термінології Інституту української мови.

Мазур також є кандидатом філологічних наук за спеціальністю "українська мова", працювала в Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

Мазурик є кандидатом філологічних наук за спеціальністю "українська мова" та з 2013 року є доцентом кафедри українського прикладного мовознавства у Львівському національному університеті імені Івана Франка (Львів).

Кравченко є українським мовознавцем, кандидатом філологічних наук, доцентом кафедри української мови та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Як повідомляли Українські Новини, у листопаді 2019 року Кабмін затвердив положення про Національну комісію зі стандартів державної мови.

При цьому затверджена гранична чисельність працівників апарату Нацкомісії у кількості 29 осіб.

На посаду члена комісії може бути призначений громадянин України, який на момент призначення досяг 30 років, володіє державною мовою, має ступінь доктора філософії в галузі філології за однією з таких спеціальностей: українська мова, загальне мовознавство, перекладознавство і здатний за своїм освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов'язки.


Тим часом, за результатами опитування, статус російської як офіційної в регіонах підтримує кожен шостий українець, як другої державної мови - кожен восьмий.

Більше новин про: Кабінет Міністрів України Нацкомісія зі стандартів держмови Призначення Стандарти держмови

Зеленський заробляв менше підлеглих і не отримав тринадцяту зарплату в 2019
За грудень Разумков отримав понад 100 тисяч гривень зарплати і "депутатських"
Новини
Нацвідбір на Євробачення-2020: порядок виступу учасників у першому і другому півфіналі 14:36
Україна встановила антирекорд з переробки винограду 14:26
"Фармак" відзначає зростання довіри українців до ліків вітчизняного виробництва 14:08
Кабмін призначив членів Нацкомісії зі стандартів державної мови на наступні шість років 13:57
Суд повернув 10 млн гривень, внесених за Дубневича в якості застави 13:54
більше новин
НБУ знову обвалив гривню: офіційний курс на 21 січня 06:00
Смертельний вірус з Китаю здатний передаватися від людини до людини 23:55
ДТП з Соломією Островської Фото: Вголос
Під Житомиром у страшній ДТП загинула власниця відомої клініки: подробиці 14:52
Опубліковано повний список учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі 06:25
Обсяг і розмір субсидій у минулому році зменшився 05:37
більше новин
Сім'я Зеленських. Фото: karavan.ua
Зеленський засвітився в магазині іграшок: купив подарунок на 7-річчя сина за 9000 гривень 08:42
Арсеній Яценюк. Скріншот відео Accidents news
Знаменитій фразі Яценюка "Куля в лоб" сьогодні виповнюється шість років 05:45
ДБР відмовилося розслідувати фальсифікацію доказів причетності Дугар до вбивства Шеремета 11:26
Окружний адмінсуд обрав головою суду Павла Вовка 11:35
Арешт активів "Газпрому" в Європі знято на прохання "Нафтогазу" 10:00
більше новин
Україна має намір випустити єврооблігації на €1 млрд
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok