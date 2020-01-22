Кабмін призначив членів Нацкомісії зі стандартів державної мови на наступні шість років

Кабінет Міністрів призначив членами Національної комісії зі стандартів державної мови Орисю Демську, Юлію Чорнобров, Наталію Мазур, Дануту Мазурик і Людмилу Кравченко.

Про це йдеться в розпорядженнях уряду №16-20 від 15 січня, передають Українські Новини.

Відповідно до нього, членів комісії призначено на посаду строком на 6 років.

Демська є доктором філологічних наук за спеціальністю "українська мова", професором кафедри української мови Національного університету "Києво-Могилянська академія", а також членом комісії з питань найменувань Київської міської державної адміністрації.

Чорнобров є кандидатом філологічних наук за спеціальністю "українська мова", а також молодшим науковим співробітником у відділі граматики та наукової термінології Інституту української мови.

Мазур також є кандидатом філологічних наук за спеціальністю "українська мова", працювала в Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

Мазурик є кандидатом філологічних наук за спеціальністю "українська мова" та з 2013 року є доцентом кафедри українського прикладного мовознавства у Львівському національному університеті імені Івана Франка (Львів).

Кравченко є українським мовознавцем, кандидатом філологічних наук, доцентом кафедри української мови та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Як повідомляли Українські Новини, у листопаді 2019 року Кабмін затвердив положення про Національну комісію зі стандартів державної мови.

При цьому затверджена гранична чисельність працівників апарату Нацкомісії у кількості 29 осіб.

На посаду члена комісії може бути призначений громадянин України, який на момент призначення досяг 30 років, володіє державною мовою, має ступінь доктора філософії в галузі філології за однією з таких спеціальностей: українська мова, загальне мовознавство, перекладознавство і здатний за своїм освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов'язки.



Тим часом, за результатами опитування, статус російської як офіційної в регіонах підтримує кожен шостий українець, як другої державної мови - кожен восьмий.