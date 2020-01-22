Дубілет пропонує наносити штрих-код на акцизні марки для перевірки їх достовірності

Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет пропонує наносити штрих-код на акцизні марки для перевірки їх достовірності.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ми будемо наносити на звичайні акцизні марки штрих-код, який зчитується стандартними для магазинів пристроями. Інформацію про ці штрих-коди не потрібно буде передавати в окрему систему, а лише "пікати" в касовий чек, як звичайний товар", - написав Дубілет.

Також він зазначив, що державі не потрібно буде створювати окрему ІТ-систему, а буде достатньо правильно працювати з інформацією, яка передається в касові чеки.

За словами Дубілета, це дозволить створити простий мобільний додаток (або чат-бот), яким податківці та громадяни зможуть сканувати акцизні марки і перевіряти їх достовірність.

Також він заявив, що впровадження такої системи є більш ефективним, ніж введення нової електронної акцизної марки для зчитування якої знадобилося б додаткове обладнання, інвестиції як бізнесу, так і держави.

Дубілет підкреслив, що Кабінет Міністрів вже пропрацював всі технологічні частини проекту, а також обговорив концепцію з бізнесом.

Зазначається, що перед запуском буде тестуватися пілотний проект.

Як повідомляли Українські Новини, на думку компанії Industrial Innovation Group, введення цифрової акцизної марки поповнить бюджет на 2,5 млрд доларів.

У жовтні 2019 Міністерство фінансів створило міжвідомчу робочу групу з впровадження електронної акцизної марки.