Введение цифровой акцизной марки пополнит бюджет на 2,5 млрд долл, - Industrial Innovation Group

Передовые технологии украинских специалистов позволят пополнить бюджет и снизить количество контрабанды: разработанный учеными группы компаний Industrial Innovation Group проект "Комплексная государственная система по сбору акцизного налога, маркировке товаров и внедрению акцизной марки нового поколения" вернет в госбюджет Украины средства от подакцизных товаров.

Ежегодно украинский бюджет недополучает миллиардные суммы. Акцизный сбор в Украине дает набольшие поступления в бюджет, после поступлений от НДС. Из общего котла "акциза" 60% приходится на табачные изделия и 20% - на алкогольные. При этом, существенная часть этой "бюджетообразующего" отрасли на сегодняшний день находится в тени. По данным МВФ, вне налогового поля работают 60% алкогольного рынка в Украине и 10% - табачного.

Для того, чтобы в полной мере собирать налоги с подакцизных товаров, а также контролировать объем и качество продукции, которая попадает в продажу, во всем мире используются инновационные акцизные марки.

"Когда в 2009 году в Украине была введена цифровая голографическая акцизная марка, то за первый же год доходы в бюджет от подакцизных товаров увеличились на 60% и составили около $ 2 млрд., - говорит один из ТОП-менеджеров Industrial Innovation Group Георгий Бейлин.- Но с 2013 года было принято решение о переходе на другую марку, более простую, образца 1999 года, которую легко подделать, а значит - страдает госбюджет".

Кроме того, своим постановлением от 2015-го года Кабмин Арсения Яценюка закрепил возврат к маркам "допотопного" образца. По оценкам экспертов, только в 2018-м Украина недополучила с "подакцизных" товаров сбор в размере 2,6 млрд. гривен, а нынешний год закончит с "минусом" по данной статье в 4,6 млрд.гривен.

IIG – ГОТОВЫЕ IT-РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА

По словам Бейлина, сегодняукраинская группа компаний Industrial Innovation Group (IIG) готова помочь государству обеспечить анонсируемый новым правительством рост ВВП и вернуть производителей и импортеров акцизной продукции в правовое русло. Украинские разработчики из IIG предлагают государству современный комплекс технологий для успешной борьбы с контрабандой – введение цифровой акцизной маркииинновационной автоматизированной системы управления Track&Trace.





"Track&Trace" - это одна из составляющих высокотехнологичного масштабного проекта "Комплексная государственная система по сбору акцизного налога, маркировки товаров и внедрение акцизной марки нового поколения", который разработан специалистами группы компаний Industrial Innovation Group. Стратегическая цель "Track&Trace" - обеспечение прозрачной системы сбора налоговых платежей.

В целом, проект может пополнить госбюджет, решить проблемы контрабандного, контрафактного и фальсифицированного товара, а также стать ключевым элементом инфраструктуры "государства в смартфоне" или электронного правительства Украины. Если программа будет поддержана правительством, то государство получит передовые инновационные технологии.

ЗАЩИТИТЬ И ОТСЛЕДИТЬ

Одна из составляющих программы - высокотехнологичная цифровая акцизная марканового поколения -позволяет защитить продукт от подделки, государство от убытка из-за недобросовестных "дельцов", печатающих фальшивые акцизы "древних" времен, а потребителя – от некачественной продукции. Акцизная марка нового образца включает в себя все виды защитных полиграфических (специальная бумага, защитные чернила, гильош, микропечать), оптических (деметаллизованные голограммы, спектральные метки) и цифровых элементов (2D штрих-код или смарт-код). Специализированное предприятие "Голография", созданное в 2000 году по распоряжению Кабинета Министров для создания в Украине голографической отрасли, входит состав IIG и является передовым даже за пределми страны.

"Наше предприятие было создано в 2000 году по инициативе НАН Украины, — говорит Георгий Бейлин. — И сегодня благодаря научному потенциалу Института прикладной оптики, который до сих пор является одним из наших учредителей, а также инвестициям IIG нам удалось создать новую отрасль защитных технологий с правовой базой, собственными научными разработками, высокими технологиями. Впервые в Украине у нас созданы условия, при которых результаты лабораторных, научных исследований успешно реализуются в производстве. И сегодня по объему выпуска продукции мы входим в пятерку, а по технологиям — в тройку мировых лидеров".







Акцизная марка сголограммой и спектральной меткой - это персонализированный документ строгой отчетности. В комплексе с суперсовременной информационной автоматизированной системой Track&Trace она позволяет отследить "движение" акциза от предпринимателя до торговой точки и пересечения границы товаром. И все это - при помощи автоматизированной системы, что, в конечном итоге, снижаеткоррупционныериски, а также возможность отслеживать поведение государственных инспекторов.

"Наша система позволяет отслеживать маркированный акцизный продукт на всех этапах, от размещения заказа на марки в Государственной налоговой службе (ГНС) и до поступления маркированной продукции в розницу, - рассказал на презентации проекта журналистам Андрей Первушин,генеральный директор ЧАО "ВТИ", входящего в группу IIG. - То есть, система фиксирует каждый шаг: выставление ГНС двух инвойсов на оплату акцизного налога и заказанного количества марок, оплату, размещение заказа на производство марок у производителя, затем непосредственно производство и отправку партии марок, а потом производителю. После чего идет наклеивание марок на подакцизную продукцию, отправка продавцам (оптовым и розничным). И если ГНС нужно отследить какие-то операции, какой-то этап движения марок, то это все будет в системе".

ПОЧЕМ ИННОВАЦИИ ДЛЯ НАРОДА?

Реализация даннойпрограммы не ударит по кошельку рядового украинца, чей пояс и без того "затянут". Ведь производственные мощности группы компаний IIGоборудованы по "последнему слову" мировых технологий.

Физические параметры цифровой акцизной марки нового поколения не предполагают каких-либо изменений в существующую технологию нанесения акцизной марки на подакцизные товары, то есть никакого оборудования производителям или импортерам докупать не придется.

ООО "Полли-сервис", входящее в группу IIG, было создано в 2004 году и получило сертификацию международных платежных систем, таких как Visa, MasterCard и UnionPay. Компания выпускает банковские карты для Украины и других стран, и признана платежной системойVisa крупнейшим производством подобной продукции в странах Восточной Европы.

"Недавно проведенная реконструкция производства с установкой новейшего оборудования и системы контроля качества, позволяет нам производить до 9 млрд марок в год", — пояснил директор Департамента защитной печати бумажных документов IIG Игорь Когут.