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21 січня 2020, вівторок, 20:51 2
Силові структури 2020-01-22T00:05:08+02:00
Українські Новини
У ресторані спіймали шахраїв, які за $20 тисяч обіцяли влаштувати начальником колонії

У ресторані спіймали шахраїв, які за $20 тисяч обіцяли влаштувати начальником колонії

Ольга Фандорина
Зловмисників затримали в ресторані. Фото: kyiv.gp.gov.ua
Зловмисників затримали в ресторані. Фото: kyiv.gp.gov.ua

У Києві правоохоронці затримали двох шахраїв, які за 20 тисяч доларів обіцяли сприяння у призначенні на посаду начальника виправної колонії. Про це у вівторок, 21 січня, повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

"21 січня в Києві викрито двох людей під час шахрайського заволодіння грошовими коштами в сумі 20 тис. доларів і підбурюванні до надання неправомірної вигоди посадовим особам Міністерства юстиції України за призначення особи на посаду начальника однієї з виправних колоній Державної кримінально-виконавчої служби України", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисників відразу після отримання грошей.

"Затримання відбулося в одному з ресторанів. Зараз вирішується питання про повідомлення їм про підозру і обрання їм міри обережності", - додали в прес-службі.

Слідчі дії тривають.

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