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21 січня 2020, вівторок, 21:45 2
Суспільство 2020-01-21T21:56:29+02:00
Українські Новини
У Вінниці через спалах пташиного грипу було знищено 22 тисячі голів птахів

У Вінниці через спалах пташиного грипу було знищено 22 тисячі голів птахів

Елизавета Кесельман
Держпотребслужба, пташиний грип, Спалах грипу
Пташиний грип. Фото: grippozus.ru
Пташиний грип. Фото: grippozus.ru

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів заявляє, що з моменту виявлення вірусу пташиного грипу у Вінницькій області було знищено 22 тис. голів птиці.

Про це йдеться в повідомленні відомства, передають Українські Новини.

"За станом на 9:00 21 січня 2020 року в епізоотичному вогнищі, убиваючи безкровним методом, було спалено 22 тис. голів птиці", - сказано в ньому.

Згідно з рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Немирівській райдержадміністрації, до епізоотичному осередку віднесені агропідприємства ТОВ "Хутір", ТОВ "Немирів-Поділля" та СТОВ "Колосок", які розташовані в селі Бугаков Немирівського району.

На даний момент всього на даних підприємствах утримується 116 тис. голів птиці.

В зону захисту (зона в 3 км навколо епізоотичного вогнища) віднесено 9 населених пунктів Немирівського району, а в зону спостереження (зона в 10 км навколо епізоотичного вогнища) увійшли 23 населених пункти Немирівського району.

Держпотребслужба проінформувала про випадок грипу птиці в Україні Всесвітню організацію охорони здоров'я тварин (МЕБ) та міжнародних торговельних партнерів України у відповідності з міжнародними зобов'язаннями.

Як повідомляли "Українські Новини", у вересні 102 тис. туш свиней були утилізовані з-за спалаху АЧС у Львівській області.

Раніше Держпотребслужба зареєструвала випадки захворювання АЧС в заповіднику на острові Хортиця в Запоріжжі.

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів зафіксувала випадок загибелі птиці від пташиного грипу на агропідприємстві "Хутір" у Вінницькій області.

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