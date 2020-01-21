В Україні знижується рівень безробіття, - роз'яснення Мінекономіки

Рівень безробіття знижується. Так, кількість офіційно зареєстрованих безробітних у грудні 2019 року зменшилася порівняно з груднем 2018 року. Позитивна тенденція у сфері працевлаштування триває вже тривалий період: відповідно середньорічним показником зареєстрованих даних в 2019 році безробітних громадян стало більш ніж на 150 тисяч менше (460,2 в 2015 році проти 306,8 в 2019). А за дев'ять місяців 2019 року рівень безробіття, порівняно з цим же періодом роком раніше знизився з 8,6% до 8,1%. Таку офіційну статистику роз'яснило Міністерство економіки, передає УНІАН.

протягом одного місяця, у грудні, спостерігалося збільшення кількості офіційно зареєстрованих безробітних. Зростання цього показника традиційно пов'язаний з сезонністю: більшість населення, яке проживає в сільській місцевості, працює в секторі сільського господарства, який має сезонний характер. З цієї причини по закінченню польових робіт люди традиційно стають на облік у Державну службу зайнятості на період тимчасової безробіття до початку нового сезону.

В цілому позитивних результатів у сфері працевлаштування вдалося досягти в першу чергу завдяки позитивній динаміці розвитку економіки, а також роботі в напрямку працевлаштування молоді та розширення послуг з профорієнтації.