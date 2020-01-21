Зеленський підписав закон про виділення 2 мільярдів гривень для розвитку малого та середнього бізнесу

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва" №436-ІХ, який Верховна Рада прийняла 14 січня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Законом, зокрема, передбачається збільшення надходжень до спеціального фонду державного бюджету за рахунок коштів від дострокового погашення векселів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 2,0 млрд гривень і направлення їх у відповідних обсягах на нову бюджетну програму "Фонд розвитку підприємництва".

Зміни передбачають виділення 2 млрд гривень для запуску програми кредитів під 5, 7 і 9% для підтримки малого та середнього бізнесу.

Програма дозволить малим і середнім підприємцям відкривати власну справу і створити тисячі робочих місць вже у 2020 році.

Фонд розвитку підприємництва буде надавати підтримку у вигляді компенсації відсоткової ставки до рівня 5, 7 і 9% річних за кредитами у гривні.

Відсоток залежить від розміру і типу бізнесу.

Також підтримка підприємцям буде надаватися у вигляді часткових гарантій за кредитами, якщо у малого і середнього бізнесу не вистачає застави.

Як повідомляли "Українські Новини", у грудні ЄС виділив €9,5 млн євро для підтримки малого та середнього Також ЄІБ дав Україні кредит €400 млн на розвиток малого і середнього бізнесу.