підписатися на розсилку
24.05 24.4
26 27.05
˟
  • Новини
  • Політика
  • Президент
  • Зеленський підписав закон про виділення 2 мільярдів гривень для розвитку малого та середнього бізнесу
21 січня 2020, вівторок, 16:46 8
Президент 2020-01-21T19:15:03+02:00
Українські Новини
Зеленський підписав закон про виділення 2 мільярдів гривень для розвитку малого та середнього бізнесу

Зеленський підписав закон про виділення 2 мільярдів гривень для розвитку малого та середнього бізнесу

Елизавета Кесельман
підприємництво, Малий бізнес, середній бізнес, Підтримка бізнесу, Володимир Зеленський
Підприємництво.Бізнес. Фото: pixabay
Підприємництво.Бізнес. Фото: pixabay

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва" №436-ІХ, який Верховна Рада прийняла 14 січня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Законом, зокрема, передбачається збільшення надходжень до спеціального фонду державного бюджету за рахунок коштів від дострокового погашення векселів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 2,0 млрд гривень і направлення їх у відповідних обсягах на нову бюджетну програму "Фонд розвитку підприємництва".

Зміни передбачають виділення 2 млрд гривень для запуску програми кредитів під 5, 7 і 9% для підтримки малого та середнього бізнесу.

Програма дозволить малим і середнім підприємцям відкривати власну справу і створити тисячі робочих місць вже у 2020 році.

Фонд розвитку підприємництва буде надавати підтримку у вигляді компенсації відсоткової ставки до рівня 5, 7 і 9% річних за кредитами у гривні.

Відсоток залежить від розміру і типу бізнесу.

Також підтримка підприємцям буде надаватися у вигляді часткових гарантій за кредитами, якщо у малого і середнього бізнесу не вистачає застави.

Як повідомляли "Українські Новини", у грудні ЄС виділив €9,5 млн євро для підтримки малого та середнього Також ЄІБ дав Україні кредит €400 млн на розвиток малого і середнього бізнесу.

Більше новин про: підприємництво Малий бізнес середній бізнес Підтримка бізнесу Володимир Зеленський

За підтримки Миколаївської ОДА 40 учасників АТО ві...
Зеленський анонсував запуск держпрограми дешевих к...
"Дати податкову амністію", - Зеленський розповів, ...
На форумі в Давосі, крім Зеленського та Гончарука,...
На форумі в Давосі, крім Зеленського та Гончарука, виступлять ще 7 українських спікерів
Офіс ГПУ просить взяти під варту Павловського
Новини
У Лук'янівському СІЗО змінився наглядач - замість "Аліка" став "Кирюха" 18:59
Мешканець Луцька скоїв самогубство під час конвоювання до суду 18:43
У Китаї обмежують туризм через невідомий вірус 18:35
Леонід Черновецький має намір повернутися в Україну, - ЗМІ 18:25
На допит в ГБР Порошенка можуть доставити у супроводі спецназу та в наручниках 18:09
більше новин
Держспоживслужби розповіла, яке масло в Україні підроблене 23:49
Багато негідників і покидьків працює в органах державної влади, - Гончарук 22:52
Похорон пілотів літака МАУ, розбився 8 січня. Фото: Сьогодні
У Києві прощаються із загиблими при падінні літака МАУ пілотами 14:12
ДТП з Соломією Островської Фото: Вголос
Під Житомиром у страшній ДТП загинула власниця відомої клініки: подробиці 14:52
Маркарова може стати найбільш досвідченим кандидатом на пост глави уряду, - Jamestown Foundation 10:19
більше новин
Держспоживслужби розповіла, яке масло в Україні підроблене 23:49
Арешт активів "Газпрому" в Європі знято на прохання "Нафтогазу" 10:00
Окружний адмінсуд обрав головою суду Павла Вовка 11:35
В МВС не знають, хто така Тетяна Чорновол, яка хвалиться подарованим їй "Калашниковим" від міністра Авакова 11:11 Документ
Сім'я Зеленських. Фото: karavan.ua
Зеленський засвітився в магазині іграшок: купив подарунок на 7-річчя сина за 9000 гривень 08:42
більше новин
Екс-начальнику Одеської поліції Головіну скасували домашній арешт
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok