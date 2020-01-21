На форумі в Давосі, крім Зеленського та Гончарука, виступлять ще 7 українських спікерів

У вівторок, 21 січня, розпочався 50-й Всесвітній економічний форум у Давосі, на якому, крім лідерів зі США і Німеччини, з промовою виступить Президент України разом з 7 представниками, в числі яких також буде і Вадим Пристайко.

Відповідний список учасників форуму опублікований на офіційному сайті ВЕФ.

Всього в списку представлено 2784 учасника від різних країн, семеро з них будуть представляти Україну:

1. Олексій Пертін, генеральний директор компанії "Смарт-Холдинг".

Олексій Пертиню. Фото: смарт-холдинг

2. Максим Тимченко, генеральний директор ДТЕК.

Максим Тимченко. Фото: Facebook

3. Володимир Зеленський, Президент України.

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

4. Вадим Пристайко, міністр закордонних справ України.

Вадим Пристайко. Фото: Офіс Президента

5. Вадим Новинський, голова Правління компанії Смарт-Холдинг.

Вадим Новинський. Фото: Смарт-Холдинг

6. Віктор Пінчук, засновник EastOne Group.

Віктор Пінчук. Фото: "Країна"

7. Дар'я Каленюк, виконавчий директор Центру протидії корупції.

Дар'я Каленюк. Фото:"Країна"

Згідно з програмою форуму, Володимир Зеленський виступить з промовою 22 січня в 16:15 (17:15 за київським часом).

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук також відвідає Давос (Швейцарія) в дні проведення Щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму і проведе низку двосторонніх зустрічей 22-23 січня.

22 січня Гончарук зустрінеться з прем'єр-міністром Фінляндії Санної Марін, також він проведе зустріч з президентом Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Сумою Чакрабарті.

Крім того, в цей день відбудеться засідання Національної інвестиційної ради під головуванням Гончарука.

23 січня в 7:30 за місцевим часом заплановано виступ Гончарука під час Українського сніданку в Давосі, організованого фондом Віктора Пінчука.

Як повідомляли Українські Новини, в Давосі країни світу закликали перейти на 4-денний робочий тиждень.