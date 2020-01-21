На форумі в Давосі, крім Зеленського та Гончарука, виступлять ще 7 українських спікерів

У вівторок, 21 січня, розпочався 50-й Всесвітній економічний форум у Давосі, на якому, крім лідерів зі США і Німеччини, з промовою виступить Президент України разом з 7 представниками, в числі яких також буде і Вадим Пристайко. Відповідний список учасників форуму опублікований на офіційному сайті ВЕФ. Всього в списку представлено 2784 учасника від різних країн, семеро з них будуть представляти Україну: 1. Олексій Пертін, генеральний директор компанії "Смарт-Холдинг". Олексій Пертиню. Фото: смарт-холдинг 2. Максим Тимченко, генеральний директор ДТЕК. Максим Тимченко. Фото: Facebook 3. Володимир Зеленський, Президент України. Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента 4. Вадим Пристайко, міністр закордонних справ України. Вадим Пристайко. Фото: Офіс Президента 5. Вадим Новинський, голова Правління компанії Смарт-Холдинг. Вадим Новинський. Фото: Смарт-Холдинг 6. Віктор Пінчук, засновник EastOne Group. Віктор Пінчук. Фото: "Країна" 7. Дар'я Каленюк, виконавчий директор Центру протидії корупції. Дар'я Каленюк. Фото:"Країна" Згідно з програмою форуму, Володимир Зеленський виступить з промовою 22 січня в 16:15 (17:15 за київським часом). Прем'єр-міністр Олексій Гончарук також відвідає Давос (Швейцарія) в дні проведення Щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму і проведе низку двосторонніх зустрічей 22-23 січня. 22 січня Гончарук зустрінеться з прем'єр-міністром Фінляндії Санної Марін, також він проведе зустріч з президентом Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Сумою Чакрабарті. Крім того, в цей день відбудеться засідання Національної інвестиційної ради під головуванням Гончарука. 23 січня в 7:30 за місцевим часом заплановано виступ Гончарука під час Українського сніданку в Давосі, організованого фондом Віктора Пінчука. Як повідомляли Українські Новини, в Давосі країни світу закликали перейти на 4-денний робочий тиждень.