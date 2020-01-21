В Україні склався сприятливий клімат для розвитку IT, - Степан Черновецький

В Україні склався сприятливий клімат для розвитку IT, і цим необхідно скористатися для розвитку української економіки.

Про це в інтерв’ю виданню "Фокус" заявив Президент інвестиційного фонду Chernovetskyi Investment Group Степан Черновецький.

"IT-сектор росте не просто так. Підготовка у наших фахівців хороша, а рівень зарплат поки нижче, ніж у США і Західній Європі. Накопичений досвід призводить до зростання кількості і якості стартапів. І я бачу по компаніях, які заходять в Україну і орендують офіси, за профілем їх діяльності, що інвестори це дуже добре розуміють", - каже бізнесмен.

Також Степан Черновецький розглядає інфраструктурні проекти в освіті та охороні здоров'я. Бізнесмен вважає, що це - інвестиції в майбутнє, які можуть стати і бізнесом. Він упевнений, що за умови покращення рівня навчання Україна може вийти - як освітній хаб - на новий рівень.

Нагадаємо, Степану Черновецькому належить інвестиційна компанія Chernovetskyi Investment Group, яка спеціалізується на інвестиціях в ІТ-сферу. У портфелі компанії - стартапи Zakaz.ua і Kray Technologies. Перший – це проект доставки їжі з супермаркетів, а другий - виробництво сільськогосподарських дронів. Також Степан Черновецький інвестував в нерухомість: ЖК "Комфорт Таун" та бізнес-центри 101 Tower і IQ у Києві.

Окремо варто відзначити освітній проект Черновецького – стипендіальну програму CIG R&D Lab, яка зараз працює в трьох університетах у Львові, Харкові та Одесі. В рамках програми студенти ще під час навчання можуть створювати власний стартап і отримати фінансову та менторську підтримку спеціалістів, а також грант на розвиток.

Як повідомлялося, у липні 2016 року Степана Черновецького затримала поліція Іспанії. Згодом його звільнили без жодних обмежень, а через три роки справу закрили.