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21 січня 2020, вівторок, 11:41 7
Силові структури 2020-01-21T12:30:02+02:00
Українські Новини
У Міноборони намагалася влаштуватися кримчанка з громадянством РФ

У Міноборони намагалася влаштуватися кримчанка з громадянством РФ

Анна Рудык
Російське громадянство, СБУ, Міноборони, Російські спецслужби
СБУ. Фото: Думська
СБУ. Фото: Думська

Кримчанка з російським громадянством намагалася отримати високопоставлену посаду в Міністерстві оборони України. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Так, повідомляється, що протягом декількох років до тимчасової анексії Кримського півострова українка проживала за кордоном. Відразу після подій 2014 року жінка повернулася в Крим, де отримала російський паспорт нібито для оформлення нерухомості.

Потім жінка переїхала в Київ. Однак осісти на материковій частині України не поспішала, вона не мала ні постійного місця заробітку, ні джерела доходів. В цей час кримчанка часто виїжджала в Росію і на тимчасово анексований півострів, де зафіксовані її контакти з представниками спецслужб країни-агресора.

Саме після однієї з таких подорожей жінка раптово вирішила працевлаштуватися в Міністерство оборони України. Вона претендувала на одну з керівних посад у підрозділі департаменту держзакупівель відомства. Ця ділянка роботи передбачає доступ до секретної інформації у сфері оборони і пряму комунікацію з високими особами країн-членів НАТО.

Претендентка навіть встигла пройти кілька відбіркових етапів для остаточного зарахування на посаду, але проведена Службою перевірка встановила обставини, які несумісні з державною службою в Міноборони. Жінка "забула" вказати, що має російське громадянство, знайомих з ФСБ і не повідомила зміст розмов з ними. Співробітники СБУ провели з нею бесіду і попередили про кримінальну відповідальність за державну зраду.

Скріншот: СБУПаспорт кримчанки, яка намагалася влаштуватися з громадянством РФ в Міноборони. Скріншот: СБУ

Як повідомляли Українські Новини, у підполковника Нацгвардії, що володіє держтаємницею, виявилося російське громадянство.

Раніше журналіст опублікував фото російського паспорта невістки Порошенка.

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