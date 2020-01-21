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21 січня 2020, вівторок, 11:11 21 Документ
Суспільство 2020-01-21T12:15:03+02:00
Українські Новини
В МВС не знають, хто така Тетяна Чорновол, яка хвалиться подарованим їй "Калашниковим" від міністра Авакова

В МВС не знають, хто така Тетяна Чорновол, яка хвалиться подарованим їй "Калашниковим" від міністра Авакова

Тетяна Зотова
Тетяна Чорновол, МВС України, Міністерство внутрішніх справ України, Аваков Арсен, Національна поліція України, Нагородна зброя

У Департаменті превентивної діяльності Національної поліції України не змогли дати відповідь на запит редакції ІА "Українські Новини" щодо нагородної зброї - автомата АК-74, яким в соціальних мережах бравувала колишній народний депутат Тетяна Чорновол. Про це йдеться у відповіді на запит про доступ до публічної інформації.

Першочерговою причиною, на думку представників Нацполіціі є той факт, що в редакційному запиті "були відсутні необхідні дані, які дають можливість ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит...". Однак, в самому тексті редакційного запиту було чітко сказано, що запитувана інформація стосується екс-нардепа Тетяни Чорновол.

І як показує пошук на офіційному порталі Верховної Ради України, парламентарій з даними "Тетяна Чорновол" була унікальною персоною за всі скликання ВРУ.

Крім того, у відповіді на редакційний запит в Нацполіціі відмовилися надавати іфнормацію про можливе правомірне володіння Чорновол бойовою автоматичною зброєю, пославшись на законодавчі положення про захист персональних дачних фізичної особи.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство внутрішніх справ (МВС) України не змогло в покладений 5-денний термін надати копії документів, які обгрунтовують володіння колишнім депутатом Верховної Ради України Тетяною Чорновол (фракція "Народний фронт") нагородною вогнепальною зброєю АК74М 5.45, взявши передбачену законодавством відстрочку.

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