У Авакова не можуть знайти наказ, згідно з яким Чорновіл отримала нагородний автомат Калашникова

Міністерство внутрішніх справ (МВС) України не змогло у встановлений 5-денний термін надати копії документів, що обґрунтовують володіння колишнім депутатом Верховної Ради України Тетяною Чорновіл (фракція "Народний фронт") нагородною вогнепальною зброєю АК74М 5.45, взявши передбачену законодавством відстрочку.

Про це йдеться у відповіді МВС на інформаційний запит Українських Новин.

10 січня 2020 року інформаційне агентство "Українські Новини" направило запит до МВС із проханням надати наступну інформацію:

Чи отримувала протягом 2014-2020 років відзнаку "Вогнепальна зброя" екс-нардеп Тетяна Чорновол? Який тип зброї та коли саме? Чи отримувала Тетяна Чорновол в цей період в якості нагородної зброї автомат АК74М 5.45? Чи реєструвалася Тетяною Чорновол в органах МВС протягом зазначеного періоду вогнепальна зброя у вигляді автомату АК74М 5.45? Коли саме? Як визначалося походження зазначеної зброї?

"Приймаючи до уваги, що запитувана інформація потребує пошуку серед значної кількості даних, відповідно до пункту 4 статті 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації" строк розгляду вказаного запиту продовжено. Про результати розгляду запиту буде поінформовано додатково", - вказано у документі.

Нагадаємо, 9 січня 2020 року Чорновіл опублікувала на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook відеозвернення. На відеозаписі Чорновіл позувала у червоній сукні та з єдиним у країні, за її словами, автоматом АК74М 5.45, що був подарований їй покійним чоловіком Миколою Березовим перед його загибеллю на Донбасі. На автоматичній зброї, яку тримає в кадрі Чорновіл, видно надряпаний напис "За Україну".

"...Це не муляж, не мисливська зброя. Так, це військовий АК 5-45. Легальний. Нагородний. Єдиний в країні нагородний АК. Але не заздріть. З власної волі ніхто такий не захоче. Бо це останній подарунок мого покійного чоловіка Миколи", - повідомила вона.

Як пояснила Чорновіл, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков дозволив їй легалізувати дану автоматичну зброю.

"Не обійшлося без політики. Коли я попросила (Арсена) Авакова легалізувати мій автомат, міністр пішов мені назустріч. Тому що тоді був мій політичний "зоряний" час. Мене "розривали" (Юлія) Тимошенко та (Арсеній) Яценюк", - сказала Чорновіл.

Уточнимо, в 2017 році Аваков нагородив Чорновіл пістолетом "Форт-9", що викликало широкий громадський резонанс: колишній нардеп перебувала на обліку у психіатра і страждала шизоаффективным розладом, що суперечить українському законодавству, яке забороняє подібних особам володіти вогнепальною зброєю.

Як повідомляли Українські Новини, 6 грудня Чорновіл з автоматом Калашникова в руках закликала "всіх виходити на Майдан та боротися за Україну", протестуючи проти "капітуляції".