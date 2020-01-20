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20 січня 2020, понеділок, 23:23 7
Політика 2020-01-20T23:27:49+02:00
Українські Новини
З Києва в Одесу потяг буде їхати 1,5 години, з Києва в Будапешт - 3 години, - міністр інфраструктури

З Києва в Одесу потяг буде їхати 1,5 години, з Києва в Будапешт - 3 години, - міністр інфраструктури

Таня Войтюк
Укрзалізниця, Владислав Криклій, Потяг, Будапешт, Київ-Одеса, Бухарест
Владислав Криклій і представник китайської компанії CRCC. Фото: mtu.gov.ua
Владислав Криклій і представник китайської компанії CRCC. Фото: mtu.gov.ua

Сьогодні, 20 січня 2020 року, в присутності Міністра інфраструктури України Владислава Криклія між АТ "Укрзалізниця" і китайською компанією CRCC був підписаний Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

Міністр інфраструктури підкреслив, що на виконання завдань, визначених Указом Президента України від 8 листопада 2019 "Про невідкладні заходи по проведенню реформи і зміцнення держави", Мінінфраструктури приймає всі необхідні заходи для створення умов функціонування конкурентного ринку залізничних перевезень в Україні, поліпшення якості та доступності послуг перевезень залізничним транспортом.

"Прагнемо залучити прямі структурні інвестиції у створення комплексу високошвидкісного залізничного сполучення не тільки між містами-мільйонниками в Україні, але і в рамках європейської інтеграції та виконання Угоди про асоціацію в буквальному сенсі привести Україну в Європу, коли дістатися залізницею у Варшаву, Будапешт та Бухарест можна буде не більше ніж за 3:00, а з Києва до Одеси поїзд буде йти 1,5 години замість нинішніх 7-8", - зазначив Владислав Криклій.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР відкрило кримінальну справу на главу "Укрзалізниці" Кравцова.

Також з кінця січня зміниться періодичність поїзда "Інтерсіті" Київ-Тернопіль.

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