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  • Редактор газети з прифронтової Луганщини зареєстрував петицію про звільнення керівника "Укрпошти" за космічну зарплату
20 січня 2020, понеділок, 18:06 5
Політика 2020-01-20T23:15:03+02:00
Українські Новини
Редактор газети з прифронтової Луганщини зареєстрував петицію про звільнення керівника "Укрпошти" за космічну

Редактор газети з прифронтової Луганщини зареєстрував петицію про звільнення керівника "Укрпошти" за космічну зарплату

Елизавета Кесельман
Ігор Смілянський, Володимир Зеленський, Олексій Гончарук, Укрпошта, зарплати чиновників
Ігор Смілянський.Фото: ЕспресоТВ
Ігор Смілянський.Фото: ЕспресоТВ

На сайті Офісу Президента з'явилася петиція про звільнення гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського, автором якої є редактор прифронтової Луганської газети "Сватівські відомості" Крюков Андрій Олександрович.

Згідно з інформацією документа, причиною такої заяви є погане виконання обов'язків Смілянського і невідповідна якості роботи зарплата чиновника.

"Пошта зруйнована, відділення закриваються, газети та кореспонденція доходять не вчасно, листонош скорочують, а решта працюють на неповні ставки. Це - лише неповний обрис "апокаліпсису", який з'їдає зсередини єдиного національного оператора поштового зв'язку України "Укрпошту"", - йдеться в повідомленні.

Крюков зробив акцент на тому, що зарплата листонош становить 0.33-0.5 від мінімальної заробітної плати, а більшість з працівників не заробляють і двох тисяч гривень на місяць. Після скорочення і закриття сільських поштових відділень селяни не мають можливості повноцінно користуватися послугами підприємства.

Редактор також позначив також рівень зарплати чиновника на тлі зубожіння мешканців, назвавши Смілянського "провальним керівником, який не соромиться своїх заробітків на посаді".

"95 тисяч гривень в день "заробляє" Смілянський у своєму комфортному кріслі. Це - 4-місячна зарплата військовослужбовця Україні на передовій, щодня ризикує своїм життям заради таких, як Смілянський. Так де справедливість?", - додав Крюков.

"Якщо на сьогоднішній день глава Кабміну це - креатура Президента, то В. Смілянський побічно теж є креатурою Зеленського, і саме Президент має можливість припинити розвал "Укрпошти" та відкрите "пограбування" її генеральним директором через отримання непомірної плати. Звільнити державного мільйонера з займаної посади", - визначив він.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Олексію Гончаруку вирішити питання високих зарплат в Кабміні і провести кадрові зміни.

Також Ігор Смілянський потрапив в антирейтинг "ворогів реформування преси" з-за масштабного скорочення поштових відділень.

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