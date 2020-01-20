В США 14-річній дівчинці вдалося врятуватися від маніяка завдяки програмі "Snapchat"

У США в штаті Каліфорнія 14-річна дівчинка була викрадена 55-річним чоловіком, і змогла врятуватися завдяки додатку Snapchat. Про це передає CNN.

Наголошується, що 55-річний викрадач-маніяк, на ім'я Альберт Томас Васкес познайомився з постраждалою в Капітолії. Чоловік дав дівчинці наркотичну речовину, від якого і сп'яніла. Тоді він разом з подільниками Антоніо затягнули її в автомобіль і відвезли в мотель у місті Сан-Хосе. По дорозі в мотель в Сан-Хосе викрадач, разом зі спільниками 34-річним Антоніо Квирино Сальвадором і 31-річним Эдиберто Гонсалеса Аваренго вчинив стосовно неї сексуальні злочини.

Коли дівчина прийшла до тями, то скористалася моментом, коли чоловіки відвернулися, вона зайшла в мессенджер "Snapchat" і написала друзям про те, що її викрали, і вона не знає, де знаходиться. Друзі змогли визначити її координати за допомогою програми, а потім подзвонили в екстрені служби.

Поліцейські прибули за координатами і звільнили дівчину, а викрадача заарештували. Його звинувачують у викраденні людини з метою зґвалтування і незаконному позбавленні волі, непристойних діях з дитиною і інших злочинах, а його друзів - у злочинній змові.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в США жінка замовила "піцу порятунку" 911, щоб врятувати матір від побиття.

Також зниклий в Карпатах турист, по імені Ігор Грищенко, зумів додзвонитися до служби порятунку, проте своє місцезнаходження не знав. Рятувальники встановлювали його координати.