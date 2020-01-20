підписатися на розсилку
24.05 24.45
26 27.1
˟
  • Новини
  • Події
  • В США 14-річній дівчинці вдалося врятуватися від маніяка завдяки програмі "Snapchat"
20 січня 2020, понеділок, 21:31 17
Події 2020-01-20T23:45:02+02:00
Українські Новини
В США 14-річній дівчинці вдалося врятуватися від маніяка завдяки програмі "Snapchat"

В США 14-річній дівчинці вдалося врятуватися від маніяка завдяки програмі "Snapchat"

Елизавета Кесельман
викрадення людини, Snapchat, Прилад, викрадач-маніяк, США, сексуальне насилля
Snapchat.Фото: pixabay
Snapchat.Фото: pixabay

У США в штаті Каліфорнія 14-річна дівчинка була викрадена 55-річним чоловіком, і змогла врятуватися завдяки додатку Snapchat. Про це передає CNN.

Наголошується, що 55-річний викрадач-маніяк, на ім'я Альберт Томас Васкес познайомився з постраждалою в Капітолії. Чоловік дав дівчинці наркотичну речовину, від якого і сп'яніла. Тоді він разом з подільниками Антоніо затягнули її в автомобіль і відвезли в мотель у місті Сан-Хосе. По дорозі в мотель в Сан-Хосе викрадач, разом зі спільниками 34-річним Антоніо Квирино Сальвадором і 31-річним Эдиберто Гонсалеса Аваренго вчинив стосовно неї сексуальні злочини.

Коли дівчина прийшла до тями, то скористалася моментом, коли чоловіки відвернулися, вона зайшла в мессенджер "Snapchat" і написала друзям про те, що її викрали, і вона не знає, де знаходиться. Друзі змогли визначити її координати за допомогою програми, а потім подзвонили в екстрені служби.

Поліцейські прибули за координатами і звільнили дівчину, а викрадача заарештували. Його звинувачують у викраденні людини з метою зґвалтування і незаконному позбавленні волі, непристойних діях з дитиною і інших злочинах, а його друзів - у злочинній змові.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в США жінка замовила "піцу порятунку" 911, щоб врятувати матір від побиття.

Також зниклий в Карпатах турист, по імені Ігор Грищенко, зумів додзвонитися до служби порятунку, проте своє місцезнаходження не знав. Рятувальники встановлювали його координати.

Більше новин про: викрадення людини Snapchat Прилад викрадач-маніяк США сексуальне насилля

Венедиктова призначила своїми заступниками адвоката Януковича та екс-СБУшник
Порошенко відвідав ДБР для отримання повісток про виклики на допити, - адвокат Головань
Новини
Смертельний вірус з Китаю здатний передаватися від людини до людини 23:55
З Києва в Одесу потяг буде їхати 1,5 години, з Києва в Будапешт - 3 години, - міністр інфраструктури 23:23
У ІДІЛ обрали нового лідера 21:57
Україна обігнала Росію в рейтингу найбільш технологічно розвинених країн світу 21:46
В США 14-річній дівчинці вдалося врятуватися від маніяка завдяки програмі "Snapchat" 21:31
більше новин
Держспоживслужби розповіла, яке масло в Україні підроблене 23:49
Загострення на Донбасі: бойовики вбили українського військового, ще 10 поранені 08:05
Багато негідників і покидьків працює в органах державної влади, - Гончарук 22:52
Скріншот відео facebook.com/hromadskeua
Борт з тілами загиблих українців в автокатастрофі в Ірані приземлився в Україні 11:15
Похорон пілотів літака МАУ, розбився 8 січня. Фото: Сьогодні
У Києві прощаються із загиблими при падінні літака МАУ пілотами 14:12
більше новин
Загострення на Донбасі: бойовики вбили українського військового, ще 10 поранені 08:05
Скріншот відео facebook.com/hromadskeua
Борт з тілами загиблих українців в автокатастрофі в Ірані приземлився в Україні 11:15
Держспоживслужби розповіла, яке масло в Україні підроблене 23:49
У жителів Києва з кранів тече освячена вода, - Київводоканал 13:30
Вулиці в Україні варто називати на честь людей, чиї імена не викликають конфліктів, - Зеленський 11:32
більше новин
Правоохоронці затримали екс-помічника депутата від БПП у справі Гандзюк
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok