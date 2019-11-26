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26 ноября 2019, вторник, 17:03 2504
Америка 2019-11-26T17:04:11+02:00
Українські Новини
В США женщина заказала "пиццу спасения" в 911, чтобы спасти мать от избиения

В США женщина заказала "пиццу спасения" в 911, чтобы спасти мать от избиения

Пицца, Служба спасения, 911, США
Доставка пиццы. Фото: pixabay
Доставка пиццы. Фото: pixabay

Случай, произошедший в ноябре в городе Орегоне штата Огайо, стал одним из самых обсуждаемых в США. В момент угрозы жизни своей матери, жительница города позвонила в службу спасения и заказала пиццу. Об этом передает ВВС Украина.

13 ноября в дом к жительнице города Орегона пришел друг ее матери, который был в пьяном состоянии и представлял угрозу жизни женщинам.

Она неоднократно видела, как он бьет ее мать. На этот раз нападающий ударил женщину так сильно, что та отлетела к стене. Но и вызвать полицию было трудно, потому что агрессор находился рядом и все мог услышать.

Недолго думая, девушка набрала 911 и стала заказывать пиццу, настойчиво повторяя свой адрес.

Диспетчер по имени Тим Тенейк, который принимал заказ, не сразу понял суть просьбы, однако благодаря паролю "пепперони", понял, что женщины в опасности.

Стенограмма звонка в службу 911

Диспетчер Тенейк (1): Орегон 911.

Девушка (2): Я бы хотела заказать пиццу в адрес [...].

(1) : Вы звоните на 911, чтобы заказать пиццу ??

(2): Ну, да. Квартира номер [...].

(1): Однако это неправильный номер, здесь заказывают пиццу ...

(2): Нет-нет-нет. Вы не понимаете.

(1): Сейчас понимаю.

Затем диспетчер начал задавать дополнительные вопросы, и девушка нашла способ сообщить информацию о степени опасности, угрожавшей ей с матерью, и о том, нужна ли им медицинская помощь.

(1): И человек все еще там?

(2): Да, мне нужна большая пицца.

(1): Хорошо. А медики, вам прислать медиков?

(2): Нет. С пепперони.

Как рассказал диспетчер Тим Тенейк местной телестанции 13 ABC, сначала он решил, что девушка ошиблась номером. Чтобы понять, что происходит, ему хватило двух вопросов.

"Приняв заказ", господин Тенейк прислал срочный вызов полицейскому патрулю и особо подчеркнул, что полицейским надо выключить сирены и огни, когда они будут подъезжать к дому.

Годами ранее, идея инструкции "заказать пиццу по 911" не была принята  представителями диспетчерской службы Национальной ассоциации, поскольку, по мнению чиновников, не все диспетчеры смогут расшифровать столь секретный пароль.

Однако после того, как диспетчер принял этот вызов и полиция арестовала нападающего, правоохранители изменили свое мнение.

Полицейские высоко оценили сообразительность девушки и сообразительность диспетчера Тима Тенейка.

"Я читал об этом в Facebook, но во время учебы о пицце нам никогда не говорили. Я общался с другими диспетчерами - они говорят, что просто сброшены звонок", - рассказал диспетчер.

Фамилии женщин не сообщается, но власти сообщили фамилию и возраст нападающего - это 56-летний Саймон Лопес.

Как сообщали Українські Новини, ранее, пропавший в Карпатах турист, по имени Игорь Грищенко, сумел дозвониться до службы спасения, однако свое местонахождения не знал. Спасатели устанавливали его координаты. 

Также астронавт случайно позвонил с орбиты вместо NASA в службу 911.

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