Хвалені швидкісні евакуатори Кличка вивозять лише по 2 машини на добу, хоча можуть вантажити по 1 авто на хвилину

Хвалені швидкісні евакуатори Кличка вивозять лише по 2 машини на добу, хоча можуть вантажити по 1 авто на хвил

У Києві нові евакуатори Miles Eurolift, які забирають машини за хвилину, з початку 2020 року вивезли 56 неправильно припаркованих автомобілів.

Про це йдеться у відповіді департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації на запит Українських Новин.

"На сьогодні у розпорядженні інспекторів по парковці два евакуатори Miles Eurolift. За 1-13 січня 2020 евакуйовано 384 автомобілів-порушників правил паркування, з них: 56 автомобілів - з допомогою евакуаторів Miles Eurolift", - йдеться в ньому.

Наголошується, що евакуатори Miles Eurolift надаються ТОВ "Експедиція 777"

Евакуатори завантажують собі на платформу неправильно припаркований автомобіль за 1 хвилину. Але за 13 днів роботи у січні вони евакуювали лише 56 автомобілів. Це по 4 машини на добу на пару швидкісних евакуаторів або по 2 вивезені машини на кожен день.

Відповідь на запит про кількість евакуйованих авто в 2020 у Київі

Як повідомляли Українські Новини, нові евакуатори, які забирають машини за 60 секунд, виїхали на вулиці Києва.

Тим часом, у Києві в кілька разів хочуть збільшити вартість паркування на центральних вулицях.