підписатися на розсилку
24.05 24.45
26 27.1
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Транспорт
  • Хвалені швидкісні евакуатори Кличка вивозять лише по 2 машини на добу, хоча можуть вантажити по 1 авто на хвилину
21 січня 2020, вівторок, 06:37 9 Документ
Транспорт 2020-01-21T07:30:02+02:00
Українські Новини
Хвалені швидкісні евакуатори Кличка вивозять лише по 2 машини на добу, хоча можуть вантажити по 1 авто на хвил

Хвалені швидкісні евакуатори Кличка вивозять лише по 2 машини на добу, хоча можуть вантажити по 1 авто на хвилину

Ярина Вацяк
КМДА, Віталій Кличко, Miles Eurolift, евакуатор, Евакуація авто
Евакуація авто в Києві. Скріншот відео facebook/Київ Автомобільний
Евакуація авто в Києві. Скріншот відео facebook/Київ Автомобільний

У Києві нові евакуатори Miles Eurolift, які забирають машини за хвилину, з початку 2020 року вивезли 56 неправильно припаркованих автомобілів.

Про це йдеться у відповіді департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації на запит Українських Новин.

"На сьогодні у розпорядженні інспекторів по парковці два евакуатори Miles Eurolift. За 1-13 січня 2020 евакуйовано 384 автомобілів-порушників правил паркування, з них: 56 автомобілів - з допомогою евакуаторів Miles Eurolift", - йдеться в ньому.

Наголошується, що евакуатори Miles Eurolift надаються ТОВ "Експедиція 777"

Евакуатори завантажують собі на платформу неправильно припаркований автомобіль за 1 хвилину. Але за 13 днів роботи у січні вони евакуювали лише 56 автомобілів. Це по 4 машини на добу на пару швидкісних евакуаторів або по 2 вивезені машини на кожен день.

Відповідь на запит про кількість евакуйованих авто в 2020 в КиєвіВідповідь на запит про кількість евакуйованих авто в 2020 у Київі

Як повідомляли Українські Новини, нові евакуатори, які забирають машини за 60 секунд, виїхали на вулиці Києва.

Тим часом, у Києві в кілька разів хочуть збільшити вартість паркування на центральних вулицях.

Більше новин про: КМДА Віталій Кличко Miles Eurolift евакуатор Евакуація авто

Венедиктова призначила своїми заступниками адвоката Януковича та екс-СБУшник
Порошенко відвідав ДБР для отримання повісток про виклики на допити, - адвокат Головань
Новини
На Донбасі не припиняються обстріли: у ЗСУ серйозні втрати 08:14
Штормові пориви накриють Україну: синоптик попередила про сильний вітер 08:11
Як змінилася вартість круп, овочів, м'яса та інших продуктів 06:45 Інфографіка
Хвалені швидкісні евакуатори Кличка вивозять лише по 2 машини на добу, хоча можуть вантажити по 1 авто на хвилину 06:37 Документ
Опубліковано повний список учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі 06:25
більше новин
Держспоживслужби розповіла, яке масло в Україні підроблене 23:49
Багато негідників і покидьків працює в органах державної влади, - Гончарук 22:52
Скріншот відео facebook.com/hromadskeua
Борт з тілами загиблих українців в автокатастрофі в Ірані приземлився в Україні 11:15
Похорон пілотів літака МАУ, розбився 8 січня. Фото: Сьогодні
У Києві прощаються із загиблими при падінні літака МАУ пілотами 14:12
ДТП з Соломією Островської Фото: Вголос
Під Житомиром у страшній ДТП загинула власниця відомої клініки: подробиці 14:52
більше новин
Скріншот відео facebook.com/hromadskeua
Борт з тілами загиблих українців в автокатастрофі в Ірані приземлився в Україні 11:15
Держспоживслужби розповіла, яке масло в Україні підроблене 23:49
У жителів Києва з кранів тече освячена вода, - Київводоканал 13:30
Вулиці в Україні варто називати на честь людей, чиї імена не викликають конфліктів, - Зеленський 11:32
ДТП з Соломією Островської Фото: Вголос
Під Житомиром у страшній ДТП загинула власниця відомої клініки: подробиці 14:52
більше новин
Правоохоронці затримали екс-помічника депутата від БПП у справі Гандзюк
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok