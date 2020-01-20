Платіжки на тепло і гарячу воду для українців знижені до 30%, - Гончарук

В платіжках за комунальні послуги ціни на тепло і гарячу воду знизилися до 30%. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в своєму телеграм-каналі.

Так, Гончарук заявив, що перерахунок провели у 19 обласних центрах (у 124 містах здійснило перерахунок 131 підприємство теплокомуненерго): Вінниця, Луцьк, Дніпро, Маріуполь, Житомир, Запоріжжя, Біла Церква, Кропивницький, Сєвєродонецьк, Львів, Одеса, Рівне, Тернопіль, Харків, Херсон, Хмельницький, Чернігів, Івано-Франківськ, Київ.

"Так, наприклад, за грудень 2019 року зменшено платіжки для населення: сума перерахунку по 1-кімнатних квартирах - від 80 грн в Київській обл. і до 292 грн у Львівській обл.; по 2-кімнатних квартирах - від 110 грн в Чернігівській обл., до 435 грн в Дніпропетровській обл.; по 3-кімнатних квартирах - від 140 грн в Дніпропетровській обл., до 563 грн в Рівненській обл.", - написав Олексій Гончарук.

Гончарук також повідомив, що в Тернополі люди отримали знижку за послуги теплопостачання за жовтень, листопад і грудень 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, 2019 продукти і освіта подорожчали, а комуналка і одяг впали в ціні.

Тим часом за комуналку українці платять більше, але борги ростуть: що буде з тарифами у 2020.