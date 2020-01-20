На Закарпатті горіла школа, учнів евакуювали

Пожежа в школі на Закарпатті. Фото: Держнс

Пожежа в школі на Закарпатті. Фото: Держнс

Сьогодні вранці, 20 січня, в одній із шкіл міста Свалява Закарпатської області сталася пожежа, через яку були евакуйовані понад 170 учнів. Про це повідомляє прес-служба ДСНС області.

Так, повідомляється, що повідомлення про задимлення на території загальноосвітньої школи № 1, на вулиці Звільнення у місті Свалява, рятувальники отримали 20 січня в 8:39.

"Прибувши на місце, фахівці ДСНС з'ясували, що пожежа виникла в підсобному приміщенні спортивного залу на площі 40 кв. м. Для забезпечення безпеки рятувальниками і педагогами була проведена евакуація 20 дітей зі спортивного залу і ще 157 з школи", - вказали у відомстві.

О 9:05 пожежу локалізовано та о 9:26 ліквідовано остаточно. Сума збитків та причина пожежі встановлюються. Постраждалих немає.

Пожежа в школі на Закарпатті. Фото: ДСНС

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